Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру в воскресенья
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру в воскресенья
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру в воскресенья
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру в воскресенья
К вечеру воскресенья проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации.Пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Тамани начала скапливаться в 15:00. Спустя два часа въезда в Крым ждали уже 175 авто.На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру в воскресенья

Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани

21:05 19.10.2025 (обновлено: 21:06 19.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении на 21:00.

Пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Тамани начала скапливаться в 15:00. Спустя два часа въезда в Крым ждали уже 175 авто.
На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
