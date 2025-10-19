https://crimea.ria.ru/20251019/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-v-voskresenya-1150294995.html
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру в воскресенья
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру в воскресенья - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру в воскресенья
К вечеру воскресенья проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной...
2025-10-19T21:05
2025-10-19T21:05
2025-10-19T21:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации.Пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Тамани начала скапливаться в 15:00. Спустя два часа въезда в Крым ждали уже 175 авто.На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
Новости
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру в воскресенья
Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани
21:05 19.10.2025 (обновлено: 21:06 19.10.2025)