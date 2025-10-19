Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья
Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в воскресенье свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T08:05
2025-10-19T08:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в воскресенье свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации.На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья

Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани

08:05 19.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в воскресенье свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными к 8 утра.
На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния