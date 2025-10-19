https://crimea.ria.ru/20251019/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-voskresenya-1150281761.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья
Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в воскресенье свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации.На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
