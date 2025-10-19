https://crimea.ria.ru/20251019/kakoy-segodnya-prazdnik-19-oktyabrya-1132152922.html

Какой сегодня праздник: 19 октября

Какой сегодня праздник: 19 октября - РИА Новости Крым, 18.10.2025

Какой сегодня праздник: 19 октября

В этот день во всем мире пишут письма в будущее, в России отмечают День лицеиста. Ровно 213 лет назад Наполеон покинул Москву. Еще в этот день родились один из... РИА Новости Крым, 18.10.2025

2025-10-19T00:00

2025-10-19T00:00

2025-10-18T12:35

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/11/1132154118_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_868c1b10f47f45a1e3678d1e45830229.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире пишут письма в будущее, в России отмечают День лицеиста. Ровно 213 лет назад Наполеон покинул Москву. Еще в этот день родились один из родоначальников мирового кинематографа Огюст Люмьер, советский поэт, драматург, прозаик, автор и исполнитель собственных песен Александр Галич, мексиканская актриса, певица и телеведущая Вероника Кастро.Что отмечают в миреМысль материальна. Это даже ученые подтверждают. Опытным путем, между прочим. А значит, можно смело загадать мешок денег, кругосветное путешествие на личной яхте или любой другой набор приятных бонусов, описать все это в письме и отправить его в будущее. Вероятность воплощения задуманного повышается именно сегодня, когда весь мир отмечает День письма в будущее.Если бы не кудрявый и смуглый хулиганистый мальчишка, позже ставший великим русским поэтом, Царскосельский лицей такой славы, наверное, не имел бы. Но в 1811 году Василий Львович Пушкин, известный в то время писатель, привез робеющего племянника Сашу в Царское село. А мы теперь отмечаем всей страной День лицеиста, который приурочен ко дню открытия Царскосельского лицея в 1811-м.А теперь берите ручки и записывайте рецепт самого дорогого в мире рыбного супа: берем рекордного 222-киллограмового тунца за 1,76 млн долларов, закидываем в ванну, бросаем туда же лаврушечку и кипятильник. Суп готов! Рецепт эксклюзивный, разработанный нами специально по случаю празднования одного из кулинарных праздников – Дня супа из морепродуктов.Еще 19 октября можно отметить День раздавленных пузырей, Международный день встряски, День новых друзей. Именины у Макара, Земовита, Ивана, Никанора.Знаменательные датыМы уже сто раз говорили: кто к нам с мечом придет, от него и погибнет. Но 213 лет назад Наполеон не был в курсе. В июне 1812 года он и его армия из 640 тыс. солдат и офицеров вторглась на территорию России. Дошли до самой Москвы. Простояли в первопрестольной целых 35 дней, а потом узнали, что наши наступают под Тарутино, собрали вещи (в том числе и не свои) и 19 октября 1812 отправились в сторону Калуги. Современники вспоминали, что армию сопровождал гигантский обоз численностью в 15 тысяч повозок с мехами, продуктами, предметами искусства, книгами. Все это не очень-то пригодилось, поскольку в декабре того же года французы войну все-таки проиграли.Самое лучшее лекарство от туберкулеза придумал человек, который всю жизнь изучал почвоведение. В 1932 году, когда ученые отчаялись отыскать действенное средство, они обратились к профессору Зельману Ваксману с просьбой изучить процесс разрушения палочки этого заболевания в почве. Ваксман взял и просто засыпал культуру вредоносных бактерий землей, после чего палочки разрушились. Стало понятно, что один из микроорганизмов, содержащихся в почве, нейтрализует туберкулез. Оставалось просто опытным путем выбрать нужный. И вот 19 ноября 1943 года Ваксман выделил антибиотик стрептомицин, ставший спасением для туберкулезных больных.В 2016 году с космодрома Байконур на околоземную орбиту были отправлены мощи Серафима Саровского. Вместе с космонавтами, которые следовали на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-02". Передал частицу мощей, а заодно благословил мероприятие Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В апреле 2017 мощи вернулись на землю.Кто родился в этот день19 октября 1862 года во французском Безансоне родился Огюст Луи Мари Николя Люмьер, который вместе со своим младшим братом Луи Люмьером положил начало мировому кинематографу. Первые фильмы Lumiere Cinematographe длились менее минуты и снимались одним планом за такой же промежуток времени. Первый публичный платный кинопоказ дан братьями Люмьер 28 декабря 1895 в одном из салонов на Бульваре Капуцинок в Париже. Купив билеты по франку за каждый, 35 зрителей увидели "Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер", "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота", "Завтрак младенца", "Вылавливание красных рыбок" и постановочный комедийный скетч "Политый поливальщик".В этот день 107 лет назад в Екатеринославле (Днепропетровск) на свет появился Александр Гинзбург, который спустя годы станет известен всем советским гражданам как поэт, драматург, прозаик, автор и исполнитель собственных песен Александр Галич. Фильмы "Бегущая по волнам", "Верные друзья", "На семи ветрах", "Дайте жалобную книгу" – это все Галич. Точнее, его песни. А в 60-х написана первая песня "Леночка", которая стала началом долгого и тернистого пути советского "неполиткорректного" барда.Дикой Розе 73! Мексиканская актриса, звезда сериалов Вероника Кастро сегодня тоже именинница. Родилась в бедной семье, росла без отца, в школе терпела насмешки по поводу маленького роста (156 см) и склонности к полноте. А потом занялась спортом, превратилась в миниатюрную красотку, завоевала титул на конкурсе красоты и попала на телевидение. Но настоящую всемирную славу Веронике принесли роли в знаменитых мыльных операх "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза". Сериалы обожали в Латинской Америке, Испании, Франции, на Филлиппинах, Китае и, конечно, в России.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости