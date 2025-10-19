https://crimea.ria.ru/20251019/izrail-vozobnovil-udary-po-obektam-khamas-v-gaze-1150293841.html
Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе
Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия, сообщает РИА Новости.В ЦАХАЛ обвинили палестинцев в том, что они выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по войскам.Отмечается, что артиллерия и авиация нанесли поражение десяткам целей, в том числе складам оружия, военной инфраструктуре, огневым позициям и другим объектам инфраструктуры Газы.Ранее в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству страны принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа после призыва министра национальной безопасности страны Итамара Бен-Гвира возобновить боевые действия в секторе Газа в связи с нарушением режима прекращения огня в анклаве.Прекращение огня в ГазеСоглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех оставшихся в живых пленных.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе будет контролировать 53% территории сектора Газа и выведет войска из города Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал договоренности "дипломатическим успехом", "национальной и моральной победой для Израиля".ХАМАС подтвердило, что, согласно договоренностям, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных.В то же время глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии "готовиться к любому сценарию" и подготовить силы для проведения операции по возвращению израильских заложников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
