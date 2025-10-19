https://crimea.ria.ru/20251019/izrail-vozobnovil-udary-po-obektam-khamas-v-gaze-1150293841.html

Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе

Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T20:16

2025-10-19T20:16

2025-10-19T20:05

израиль

обострение ситуации в израиле

палестина

сектор газа

в мире

ближний восток

хамас

цахал

биньямин нетаньяху

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/09/1131962745_0:215:3072:1942_1920x0_80_0_0_5645297c9e9265bc736eab45df837ecd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия, сообщает РИА Новости.В ЦАХАЛ обвинили палестинцев в том, что они выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по войскам.Отмечается, что артиллерия и авиация нанесли поражение десяткам целей, в том числе складам оружия, военной инфраструктуре, огневым позициям и другим объектам инфраструктуры Газы.Ранее в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству страны принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа после призыва министра национальной безопасности страны Итамара Бен-Гвира возобновить боевые действия в секторе Газа в связи с нарушением режима прекращения огня в анклаве.Прекращение огня в ГазеСоглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех оставшихся в живых пленных.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе будет контролировать 53% территории сектора Газа и выведет войска из города Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал договоренности "дипломатическим успехом", "национальной и моральной победой для Израиля".ХАМАС подтвердило, что, согласно договоренностям, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных.В то же время глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии "готовиться к любому сценарию" и подготовить силы для проведения операции по возвращению израильских заложников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251013/tramp-podpisal-mirnuyu-sdelku-po-sektoru-gaza-1150161467.html

израиль

палестина

сектор газа

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, обострение ситуации в израиле, палестина, сектор газа, в мире, ближний восток, хамас, цахал, биньямин нетаньяху, новости