"Искандер" уничтожил позиции РСЗО HIMARS в Черниговской области – видео
"Искандер" уничтожил позиции РСЗО HIMARS в Черниговской области – видео
"Искандер" уничтожил позиции РСЗО HIMARS в Черниговской области – видео
"Искандер" уничтожил позиции РСЗО HIMARS в Черниговской области – видео
В Черниговской области Украины ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена позиция ВСУ с американскими установками
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150286118_0:46:1197:719_1920x0_80_0_0_0ef89215baa6a69519e307cd8bdbd20c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Черниговской области Украины ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена позиция ВСУ с американскими установками HIMARS. Видео опубликовало Минобороны.Отмечается, что позиция украинских сил была вскрыта в результате разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Кузьминское, который находится в 133 км северо-восточнее Чернигова.В воскресенье в оборонном ведомстве России сообщали ,что за сутки ВСУ в боях потеряли порядка 1600 военных и около 20 единиц тяжелой бронетехники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Искандер" уничтожил позиции РСЗО HIMARS в Черниговской области – видео

В Черниговской области Украины ударом "Искандера" разбита позиция РСЗО HIMARS с боевиками

13:31 19.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Черниговской области Украины ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена позиция ВСУ с американскими установками HIMARS. Видео опубликовало Минобороны.
Отмечается, что позиция украинских сил была вскрыта в результате разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Кузьминское, который находится в 133 км северо-восточнее Чернигова.

"Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ по выявленной цели был нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение пусковой установки РСЗО HIMARS, двух автомобилей сопровождения повышенной проходимости, укрытия для расчета и до 15 боевиков киевского режима", - сказано в сообщении

В воскресенье в оборонном ведомстве России сообщали ,что за сутки ВСУ в боях потеряли порядка 1600 военных и около 20 единиц тяжелой бронетехники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФУкраина"Искандер"HIMARSВидеоНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПоставки западного оружия Украине
 
