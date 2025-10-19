https://crimea.ria.ru/20251019/iskander-unichtozhil-pozitsii-rszo-himars-v-chernigovskoy-oblasti--video-1150286480.html

"Искандер" уничтожил позиции РСЗО HIMARS в Черниговской области – видео

В Черниговской области Украины ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена позиция ВСУ с американскими установками... РИА Новости Крым, 19.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Черниговской области Украины ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена позиция ВСУ с американскими установками HIMARS. Видео опубликовало Минобороны.Отмечается, что позиция украинских сил была вскрыта в результате разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Кузьминское, который находится в 133 км северо-восточнее Чернигова.В воскресенье в оборонном ведомстве России сообщали ,что за сутки ВСУ в боях потеряли порядка 1600 военных и около 20 единиц тяжелой бронетехники.

