"Искандер" уничтожил позиции РСЗО HIMARS в Черниговской области – видео
"Искандер" уничтожил позиции РСЗО HIMARS в Черниговской области – видео - РИА Новости Крым, 19.10.2025
"Искандер" уничтожил позиции РСЗО HIMARS в Черниговской области – видео
В Черниговской области Украины ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена позиция ВСУ с американскими установками...
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Черниговской области Украины ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена позиция ВСУ с американскими установками HIMARS. Видео опубликовало Минобороны.Отмечается, что позиция украинских сил была вскрыта в результате разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Кузьминское, который находится в 133 км северо-восточнее Чернигова.В воскресенье в оборонном ведомстве России сообщали ,что за сутки ВСУ в боях потеряли порядка 1600 военных и около 20 единиц тяжелой бронетехники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
