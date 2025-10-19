Рейтинг@Mail.ru
Глава редакции Sputnik Азербайджан вышел на свободу и улетел в Россию - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Глава редакции Sputnik Азербайджан вышел на свободу и улетел в Россию
Глава редакции Sputnik Азербайджан вышел на свободу и улетел в Россию - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Глава редакции Sputnik Азербайджан вышел на свободу и улетел в Россию
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T20:32
2025-10-19T20:44
азербайджан
sputnik азербайджан
в мире
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150101660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc251d607ea4e31d1751b92047b86370.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.10 октября гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявлял в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.
Глава редакции Sputnik Азербайджан вышел на свободу и улетел в Россию

Главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых освободили из-под стражи – Захарова

20:32 19.10.2025 (обновлено: 20:44 19.10.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию", - сообщила дипломат агентству РИА Новости.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.
10 октября гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.
Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявлял в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.
