Глава Sputnik Азербайджан вернулся в Москву после освобождения

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых вечером в воскресенье прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых вечером в воскресенье прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. Об этом пишет РИА Новости.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 октября сообщила, что Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.10 октября гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявлял в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

