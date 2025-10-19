Рейтинг@Mail.ru
Глава Sputnik Азербайджан вернулся в Москву после освобождения - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Глава Sputnik Азербайджан вернулся в Москву после освобождения
Глава Sputnik Азербайджан вернулся в Москву после освобождения - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Глава Sputnik Азербайджан вернулся в Москву после освобождения
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых вечером в воскресенье прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T23:07
2025-10-19T23:07
москва
азербайджан
sputnik азербайджан
в мире
новости
россия
сми
журналистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых вечером в воскресенье прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. Об этом пишет РИА Новости.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 октября сообщила, что Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.10 октября гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявлял в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.
москва
азербайджан
россия
москва, азербайджан, sputnik азербайджан, в мире, новости, россия, сми, журналистика
Глава Sputnik Азербайджан вернулся в Москву после освобождения

Глава Sputnik Азербайджан Игорь Картавых прилетел в Москву после освобождения в Баку

23:07 19.10.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкГлава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых вечером в воскресенье прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. Об этом пишет РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 октября сообщила, что Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию.
"Чувствую себя нормально, рад возвращению домой", — сказал он встретившим его коллегам.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.
10 октября гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.
Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявлял в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.
МоскваАзербайджанSputnik АзербайджанВ миреНовостиРоссияСМИЖурналистика
 
Лента новостейМолния