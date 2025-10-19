https://crimea.ria.ru/20251019/front-priblizhaetsya-k-krymu-pogoda-v-voskresene-rezko-ukhudshitsya-1150274361.html

Фронт приближается к Крыму: погода в воскресенье резко ухудшится

Фронт приближается к Крыму: погода в воскресенье резко ухудшится

В воскресенье в Крыму холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, днем местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, днем местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +13...15.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +13...15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит до +10, днем воздух прогреется до 15 градусов.

