Фронт приближается к Крыму: погода в воскресенье резко ухудшится
В воскресенье в Крыму холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, днем местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-19T00:01
2025-10-19T00:01
2025-10-18T15:28
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149536574_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_bc7e36da2c144e8dea64387e10a0a5c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, днем местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +13...15.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +13...15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит до +10, днем воздух прогреется до 15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, днем местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем в южных, восточных районах и в горах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, на побережье до +11; днем +12…17, в горах +6…11", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +13...15.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +13...15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит до +10, днем воздух прогреется до 15 градусов.
