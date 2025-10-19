https://crimea.ria.ru/20251019/evrosoyuz-v-blizhayshie-dni-popytaetsya-sorvat-sammit-rossii-i-ssha--siyyarto-1150290582.html

Евросоюз в ближайшие дни попытается сорвать саммит России и США – Сийярто

Евросоюз в ближайшие дни попытается сорвать саммит России и США – Сийярто - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Евросоюз в ближайшие дни попытается сорвать саммит России и США – Сийярто

В ближайшие недели или даже дни политики Европейского союза могут попытаться сорвать возможный саммит России и США в Будапеште. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T17:23

2025-10-19T17:23

2025-10-19T17:23

петер сийярто

венгрия

европейский союз (ес)

в мире

мнения

сша

россия

безопасность

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138152694_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a3c7342b2df1dc56ad0e5e35cd28bba3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие недели или даже дни политики Европейского союза могут попытаться сорвать возможный саммит России и США в Будапеште. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.На этой неделе президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что встретится с ним в Венгрии.По его словам, практически все страны ЕС, за исключением Словакии и Венгрии, проводят "провоенную политику" и представляют конфликт на Украине как свой собственный. Они готовятся к войне и хотят перевести Союз в военный режим, вооружить Украину и финансировать ее за счет средств европейцев, в то время как Венгрия организует мирный саммит, отметил Сийярто.В воскресенье министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал коллективный Запад перейти в "режим войны" ради "обороны и защиты мира".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы. Он подчеркнул, ответные меры России на угрозы будут очень убедительными.Министр обороны РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии. По его словам, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходомПутин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в БудапештеВарна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией

https://crimea.ria.ru/20251002/uymites-putin-obratilsya-k-evropeyskim-elitam-1149924206.html

венгрия

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петер сийярто, венгрия, европейский союз (ес), в мире, мнения, сша, россия, безопасность, политика, новости, внешняя политика