Евросоюз в ближайшие дни попытается сорвать саммит России и США – Сийярто
Евросоюз в ближайшие дни попытается сорвать саммит России и США – Сийярто
Евросоюз в ближайшие дни попытается сорвать саммит России и США – Сийярто
Евросоюз в ближайшие дни попытается сорвать саммит России и США – Сийярто
В ближайшие недели или даже дни политики Европейского союза могут попытаться сорвать возможный саммит России и США в Будапеште. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 19.10.2025
19.10.2025
2025-10-19T17:23
петер сийярто
венгрия
европейский союз (ес)
в мире
мнения
сша
россия
безопасность
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие недели или даже дни политики Европейского союза могут попытаться сорвать возможный саммит России и США в Будапеште. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.На этой неделе президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что встретится с ним в Венгрии.По его словам, практически все страны ЕС, за исключением Словакии и Венгрии, проводят "провоенную политику" и представляют конфликт на Украине как свой собственный. Они готовятся к войне и хотят перевести Союз в военный режим, вооружить Украину и финансировать ее за счет средств европейцев, в то время как Венгрия организует мирный саммит, отметил Сийярто.В воскресенье министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал коллективный Запад перейти в "режим войны" ради "обороны и защиты мира".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы. Он подчеркнул, ответные меры России на угрозы будут очень убедительными.Министр обороны РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии. По его словам, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходомПутин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в БудапештеВарна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией
венгрия
сша
россия
Евросоюз в ближайшие дни попытается сорвать саммит России и США – Сийярто

Политики ЕС в ближайшие дни сделают все для срыва саммита России и США в Венгрии - Сийярто

17:23 19.10.2025
 
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие недели или даже дни политики Европейского союза могут попытаться сорвать возможный саммит России и США в Будапеште. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
На этой неделе президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что встретится с ним в Венгрии.
"Мы можем быть уверены, что подавляющее большинство политиков Евросоюза сделают все возможное в ближайшие недели или дни, чтобы этот саммит не состоялся, потому что, если он состоится, это даст шанс на мир, а они заинтересованы в продолжении войны", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.
По его словам, практически все страны ЕС, за исключением Словакии и Венгрии, проводят "провоенную политику" и представляют конфликт на Украине как свой собственный. Они готовятся к войне и хотят перевести Союз в военный режим, вооружить Украину и финансировать ее за счет средств европейцев, в то время как Венгрия организует мирный саммит, отметил Сийярто.
В воскресенье министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал коллективный Запад перейти в "режим войны" ради "обороны и защиты мира".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы. Он подчеркнул, ответные меры России на угрозы будут очень убедительными.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии. По его словам, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих.
