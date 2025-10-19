Рейтинг@Mail.ru
Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251019/dorozhnyy-kompleks-rossii-nakhoditsya-na-podeme--putin-1150284550.html
Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин
Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин
Президент Владимир Путин отметил подъем дорожного хозяйства в стране. Об этом российский лидер сообщил в поздравительной телеграмме работников и ветеранов... РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T12:07
2025-10-19T11:47
владимир путин (политик)
россия
ремонт и строительство дорог
праздники и памятные даты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150211592_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_9a6c01af7c0e1c15169e1bafb1bb1eed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин отметил подъем дорожного хозяйства в стране. Об этом российский лидер сообщил в поздравительной телеграмме работников и ветеранов дорожного хозяйства, опубликованной на сайте Кремля."В сложных, порой экстремальных условиях вы строите автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечиваете безопасное и надежное сообщение между городами и поселками нашей огромной страны. И конечно, от вас, вашего созидательного труда прямо зависит качество жизни людей, развитие всех регионов России", - указал президент.Он также акцентировал, что "в последние годы отечественный дорожный комплекс — на подъеме".Путин подчеркнул, что благодаря грамотным управленческим решениям, внедрению современных технологий и материалов в стране строят и ремонтируют сотни километров федеральных, региональных и местных трасс; создают крупные логистические узлы и транспортные коридоры; модернизируют инфраструктуру; на новый уровень выходит государственно-частное партнерство.Президент добавил, что от работы дорожников зависят качество жизни людей и развитие всех регионов России. Он выразил уверенность, они продолжат добиваться поставленных целей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в РоссииВ Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – АксеновХуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150211592_26:0:1255:922_1920x0_80_0_0_a8e08b91ce082367e5b68116a7bf782c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, ремонт и строительство дорог, праздники и памятные даты, новости
Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

12:07 19.10.2025
 
© РИА Новости КрымТрасса "Таврида" в Крыму на закате
Трасса Таврида в Крыму на закате - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин отметил подъем дорожного хозяйства в стране. Об этом российский лидер сообщил в поздравительной телеграмме работников и ветеранов дорожного хозяйства, опубликованной на сайте Кремля.
"В сложных, порой экстремальных условиях вы строите автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечиваете безопасное и надежное сообщение между городами и поселками нашей огромной страны. И конечно, от вас, вашего созидательного труда прямо зависит качество жизни людей, развитие всех регионов России", - указал президент.
Он также акцентировал, что "в последние годы отечественный дорожный комплекс — на подъеме".
Путин подчеркнул, что благодаря грамотным управленческим решениям, внедрению современных технологий и материалов в стране строят и ремонтируют сотни километров федеральных, региональных и местных трасс; создают крупные логистические узлы и транспортные коридоры; модернизируют инфраструктуру; на новый уровень выходит государственно-частное партнерство.
Президент добавил, что от работы дорожников зависят качество жизни людей и развитие всех регионов России. Он выразил уверенность, они продолжат добиваться поставленных целей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России
В Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – Аксенов
Хуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь
 
Владимир Путин (политик)РоссияРемонт и строительство дорогПраздники и памятные датыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ
12:07Армия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской области
12:07Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин
11:49На юге Крыма появится новый государственный заповедник
11:34Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде
11:19Мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму
11:11В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку
10:59Магнитная буря ожидается на Земле в воскресенье
10:44Удары по Украине: в Черниговской области начался блэкаут
10:38День отца в России – каким должен быть настоящий папа по мнению крымчан
10:19В Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – Аксенов
10:08"Битва народов": как русские войска и союзники сокрушили Наполеона
09:39Сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии
09:31Рейд в Севастополе открыли
09:16Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение
08:43Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами
08:25В Севастополе приостановили рейсы катеров и паромов
08:11Где купить бензин в Крыму – число АЗС увеличилось
08:05Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья
07:26Три беспилотника сбили над Крымом
Лента новостейМолния