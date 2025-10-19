https://crimea.ria.ru/20251019/dorozhnyy-kompleks-rossii-nakhoditsya-na-podeme--putin-1150284550.html

Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин

Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин

Президент Владимир Путин отметил подъем дорожного хозяйства в стране. Об этом российский лидер сообщил в поздравительной телеграмме работников и ветеранов... РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T12:07

2025-10-19T12:07

2025-10-19T11:47

владимир путин (политик)

россия

ремонт и строительство дорог

праздники и памятные даты

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150211592_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_9a6c01af7c0e1c15169e1bafb1bb1eed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин отметил подъем дорожного хозяйства в стране. Об этом российский лидер сообщил в поздравительной телеграмме работников и ветеранов дорожного хозяйства, опубликованной на сайте Кремля."В сложных, порой экстремальных условиях вы строите автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечиваете безопасное и надежное сообщение между городами и поселками нашей огромной страны. И конечно, от вас, вашего созидательного труда прямо зависит качество жизни людей, развитие всех регионов России", - указал президент.Он также акцентировал, что "в последние годы отечественный дорожный комплекс — на подъеме".Путин подчеркнул, что благодаря грамотным управленческим решениям, внедрению современных технологий и материалов в стране строят и ремонтируют сотни километров федеральных, региональных и местных трасс; создают крупные логистические узлы и транспортные коридоры; модернизируют инфраструктуру; на новый уровень выходит государственно-частное партнерство.Президент добавил, что от работы дорожников зависят качество жизни людей и развитие всех регионов России. Он выразил уверенность, они продолжат добиваться поставленных целей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в РоссииВ Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – АксеновХуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, ремонт и строительство дорог, праздники и памятные даты, новости