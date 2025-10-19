Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин

https://crimea.ria.ru/20251019/dorozhnyy-kompleks-rossii-nakhoditsya-na-podeme--putin-1150284550.html
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин отметил подъем дорожного хозяйства в стране. Об этом российский лидер сообщил в поздравительной телеграмме работников и ветеранов дорожного хозяйства, опубликованной на сайте Кремля.
"В сложных, порой экстремальных условиях вы строите автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечиваете безопасное и надежное сообщение между городами и поселками нашей огромной страны. И конечно, от вас, вашего созидательного труда прямо зависит качество жизни людей, развитие всех регионов России", - указал президент.
Он также акцентировал, что "в последние годы отечественный дорожный комплекс — на подъеме".
Путин подчеркнул, что благодаря грамотным управленческим решениям, внедрению современных технологий и материалов в стране строят и ремонтируют сотни километров федеральных, региональных и местных трасс; создают крупные логистические узлы и транспортные коридоры; модернизируют инфраструктуру; на новый уровень выходит государственно-частное партнерство.
Президент добавил, что от работы дорожников зависят качество жизни людей и развитие всех регионов России. Он выразил уверенность, они продолжат добиваться поставленных целей.
