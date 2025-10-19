https://crimea.ria.ru/20251019/boets-podrazdeleniya-orlan-pogib-v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-bpla-1150294016.html
Боец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Один боец добровольческого подразделения "Орлан" погиб и четверо ранены в селе Борисовка Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.От полученных ранений боец скончался до прибытия в больницу. Губернатор пообещал оказать помощь его семье.В Валуйскую центральную районную больницу доставлены трое бойцов — у всех диагностированы различные осколочные ранения ног, спины и головы. Еще один боец доставлен в больницу со множественными осколочными ранениями рук и ног, добавил Гладков.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб боец подразделения "Орлан" - Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Один боец добровольческого подразделения "Орлан" погиб и четверо ранены в селе Борисовка Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"При выполнении боевого задания в результате атаки FPV-дрона погиб один и ранены четыре бойца подразделения "Орлан", - написал он в своем Telegram-канале.
От полученных ранений боец скончался до прибытия в больницу. Губернатор пообещал оказать помощь его семье.
В Валуйскую центральную районную больницу доставлены трое бойцов — у всех диагностированы различные осколочные ранения ног, спины и головы. Еще один боец доставлен в больницу со множественными осколочными ранениями рук и ног, добавил Гладков.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
