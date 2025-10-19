Рейтинг@Mail.ru
Боец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Боец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛА
Боец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Боец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛА
Один боец добровольческого подразделения "Орлан" погиб и четверо ранены в селе Борисовка Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.10.2025
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Один боец добровольческого подразделения "Орлан" погиб и четверо ранены в селе Борисовка Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.От полученных ранений боец скончался до прибытия в больницу. Губернатор пообещал оказать помощь его семье.В Валуйскую центральную районную больницу доставлены трое бойцов — у всех диагностированы различные осколочные ранения ног, спины и головы. Еще один боец доставлен в больницу со множественными осколочными ранениями рук и ног, добавил Гладков.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Боец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛА

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб боец подразделения "Орлан" - Гладков

20:47 19.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Один боец добровольческого подразделения "Орлан" погиб и четверо ранены в селе Борисовка Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"При выполнении боевого задания в результате атаки FPV-дрона погиб один и ранены четыре бойца подразделения "Орлан", - написал он в своем Telegram-канале.
От полученных ранений боец скончался до прибытия в больницу. Губернатор пообещал оказать помощь его семье.
В Валуйскую центральную районную больницу доставлены трое бойцов — у всех диагностированы различные осколочные ранения ног, спины и головы. Еще один боец доставлен в больницу со множественными осколочными ранениями рук и ног, добавил Гладков.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Лента новостейМолния