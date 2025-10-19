https://crimea.ria.ru/20251019/boets-podrazdeleniya-orlan-pogib-v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-bpla-1150294016.html

Боец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛА

Боец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Боец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛА

Один боец добровольческого подразделения "Орлан" погиб и четверо ранены в селе Борисовка Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T20:47

2025-10-19T20:47

2025-10-19T20:47

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

атаки всу

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149808460_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac675ebf60c470594032d0693bf1a043.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Один боец добровольческого подразделения "Орлан" погиб и четверо ранены в селе Борисовка Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.От полученных ранений боец скончался до прибытия в больницу. Губернатор пообещал оказать помощь его семье.В Валуйскую центральную районную больницу доставлены трое бойцов — у всех диагностированы различные осколочные ранения ног, спины и головы. Еще один боец доставлен в больницу со множественными осколочными ранениями рук и ног, добавил Гладков.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости