https://crimea.ria.ru/20251019/bitva-narodov-kak-russkie-voyska-i-soyuzniki-sokrushili-napoleona-1150261613.html

"Битва народов": как русские войска и союзники сокрушили Наполеона

"Битва народов": как русские войска и союзники сокрушили Наполеона - РИА Новости Крым, 19.10.2025

"Битва народов": как русские войска и союзники сокрушили Наполеона

19 октября 1813 года завершилось сражение под Лейпцигом – крупнейшая и самая кровопролитная баталия в Европе до начала Первой мировой войны. В историю она вошла РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T10:08

2025-10-19T10:08

2025-10-19T09:32

эксклюзивы риа новости крым

защитники земли русской

история

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145329657_0:614:2048:1766_1920x0_80_0_0_b68c3f78e86f5fe504247bcb18882aae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 19 октября 1813 года завершилось сражение под Лейпцигом – крупнейшая и самая кровопролитная баталия в Европе до начала Первой мировой войны. В историю она вошла под названием "Битва народов". Битва шла четыре дня, в ней с обеих сторон участвовали более полумиллиона человек из разных армий Европы, в том числе 127 тысяч русских солдат и офицеров. Сражение стало крупнейшим поражением Наполеона после катастрофы французской армии в России и предопределило крах его империи.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Шестая коалиция и пролог к битве при ЛейпцигеПосле катастрофического провала русской кампании 1812 года Бонапарт не пал духом и начал экстренно формировать новую армию, надеясь сохранить свою власть над значительной частью Европы. Французский император мобилизовал 150 тысяч призывников и порядка 100 тысяч резервистов. Еще 100 тысяч числились в Национальной гвардии. Кроме того, Наполеон отозвал несколько полков с Пиренейского полуострова, где испанцы и португальцы при поддержке Британии продолжали воевать с французскими оккупантами. Тем не менее, французам не удалось полноценно восстановить кавалерию и артиллерию, которые были полностью потеряны в России.Однако жаждавшего реванша Бонапарта это не остановило, как и то, что в феврале 1813 года союз с Александром Iзаключил прусский король Фридрих Вильгельм III. Из Пруссии французов выбили именно русские войска, которых простые немцы встречали как освободителей. После этого к новой антифранцузской коалиции примкнула Швеция, где кронпринцем был бывший наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот. Затем после долгих колебаний к союзу примкнула давно отличавшаяся внешнеполитическим "непостоянством" Австрия.Несмотря на это, Франция оставалась для новой коалиции мощным противником. Весной 1813 года Наполеон одержал победы над объединенной русско-прусской армией при Лютцене и Баутцене, а 27 августа разбил союзные войска России, Пруссии и Австрии при Дрездене. Лишь победы над французами в сражениях на реке Кацбах (Силезия) и под Кульмом (Богемия) помогли сохранить коалицию от распада, поскольку австрийцы уже планировали заключить с Парижем сепаратный мир.Тактика Барклая снова приносит успехВедущую роль в шестой антифранцузской коалиции играла Россия. Поэтому союзные войска в кампанию 1813 года использовали тактику, которая годом ранее принесла успех в противостоянии с Наполеоном. Уклоняясь от генерального сражения, они заставляли французов метаться от одного населенного пункта к другому и распылять драгоценные ресурсы. Войска союзников отходили, если на них наступали главные силы Бонапарта, при этом они регулярно атаковали корпуса французов по отдельности, тем самым изматывая противника. Так, в частности, произошло с корпусом маршала Мишеля Нея при Деннивице и корпусом генерала Анри Бертрана у Вартенбурга.Роковую для Наполеона роль, по мнению историков, сыграли как его самоуверенность, так и плохо налаженная военная разведка в его армии (сказывалась указанная выше острая нехватка конницы). Осенью Бонапарт в надежде на генеральное сражение двинул свои войска к Лейпцигу, чтобы перехватить наступление с севера Силезской армии генерал-фельдмаршала Гебхарда Блюхера (Пруссия) и Северной армии Бернадота (Швеция). Эти силы шли к Лейпцигу на соединение с австрийской Главной армией фельдмаршала Шварценберга, где находились российский государь Александр Iи генерал Михаил Барклай-де-Толли.Наполеон не имел точных сведений о численности противника. К тому же, полной неожиданностью для него стало то, что к Лейпцигу уже шли русская Польская армия генерала Леонтия Беннигсена и австрийский корпус генерала Иеронима фон Коллоредо суммарной численностью около 55 тысяч бойцов при 186 пушках.К началу битвы под Лейпцигом в распоряжении Наполеона было, по разным оценкам, от 170 до 200 тысяч солдат (французы, бельгийцы, поляки, голландцы, итальянцы, саксонцы) и свыше 700 орудий. При этом корпуса Нея и Огюста да Мармона (порядка 50 тысяч человек) прикрывали северное направление от возможного удара армий Блюхера и Бернадота (58 тысяч солдат, более 250 пушек). Дорогу с западного направления закрывал корпус генерала Бертрана.Таким образом, против главных союзных сил французский император выставил чуть более 120 тысяч человек, еще более 40 тысяч находились в резерве.Коалиция могла противопоставить противнику более 200 тысяч штыков и сабель, притом, что уже в ходе битвы численность сил увеличилась до 300 тысяч. Большую часть союзных армий составляли русские солдаты и офицеры – порядка 127 тысяч человек. Также в битве участвовали порядка 90 тысяч австрийцев и подданных империи из других народов (венгры, чехи, сербы и другие), более 70 тысяч пруссаков, около 20 тысяч шведов. По количеству орудий силы коалиции вдвое превосходили французов.Как Мюрат едва не пленил русского императораБитва началась 16 октября с фронтальной атаки 84-тысячного войска под командованием Барклая-де-Толли. Одновременно австрийский корпус генерала Максимилиана фон Мерфельда численностью 35 тысяч штыков и сабель начал обходной маневр с целью ударить в правый фланг французской армии.Наполеон, имея на главном направлении удара численное превосходство, измотал атакующих активной обороной и затем в три часа по полудни перешел в мощное контрнаступление силами кавалерийского корпуса маршала Иоахима Мюрата. Французы находились менее чем в километре от возвышенности, где вместе с военным командованием за ходом сражения наблюдали российский самодержец Александр I, австрийский император Франц I и прусский король Фридрих Вильгельм III.От плена монархов спасла героическая контратака трехсот кавалеристов лейб-гвардии казачьего полка под командованием полковника Ивана Ефремова. Воспользовавшись заминкой французов, пытавшихся преодолеть ручей, преграждавший путь к холму, казаки с гиком и свистом налетели на значительно превосходящих их по численности французов и нанесли им сокрушительный удар, мгновенно опрокинув их и в итоге обратив кирасир Мюрата в беспорядочное бегство.Император Александр Павлович приказал ввести в бой резервную артиллерию и гвардейский корпус под командованием его брата Константина. В результате натиск французов в центре был отбит. Свою лепту внес и Блюхер. Его Силезская армия жестким ударом заставила корпуса Мармона и Нея отступить. Из-за угрозы удара во фланг Бонапарт был вынужден остановить натиск в центре.Роковая ошибка БонапартаВо второй день серьезных боевых действий не велось – к обоим армиям подошло подкрепление. Однако оно было несопоставимо: к Наполеону подошел 25-тысячный корпус, к силам коалиции – 100 тысяч бойцов, в том числе армии Бернадота и Беннигсена и корпус фон Коллоредо. Учитывая, что солдаты были вымотаны долгим переходом, наступление было решено отложить до утра следующего, третьего, дня.18 октября союзники атаковали французов на всем протяжении 15-километрового фронта. Войска Наполеона отчаянно сопротивлялись, сумели сдержать натиск и порой даже переходили в контратаки, но переломить ситуацию не могли. Ситуацию для Бонапарта усугубил и переход 3 тысяч саксонцев, а также вюртембергских, вестфальских и баденских частей в стан противника. К тому же, был исчерпан практически весь запас снарядов. Поняв, что ему не победить, французский император приказал отступать. Однако заранее подготовить пути к отходу самонадеянный корсиканец не удосужился. В тылу у французов была болотистая местность.В итоге отступать пришлось через единственный мост через реку Эльстер на западной окраине Лейпцига. Утром 19 октября силы союзников пошли в наступление. Русские войска генералов Александра Ланжерона и Фабиана Остен-Сакена захватили северный пригород Лейпцига, пруссаки Фридриха Бюлова – восточный. Войска Беннигсена взяли южные ворота города.Французы спешно отступали через Эльстер. Саперы, услышав крики "Ура!", по ошибке взорвали мост Эльстербрюкке в тот момент, когда в городе еще находилось почти 30 тысяч не успевших переправиться французских солдат, в том числе один из лучших наполеоновских маршалов Жак Макдональд. В отрезанных от основных сил частях началась паника. Многие утонули в реке в попытках переправиться на другой берег, часть французов решила сражаться до конца и погибла в схватке. Макдональду удалось переплыть бурную реку и уйти.Наполеон увел остатки своего разгромленного войска во Францию. Потери его армии составили около 40 тысяч человек убитыми и ранеными и более 30 тысяч пленными. Погибли новоиспеченный маршал, польский военачальник Юзеф Понятовский (единственный из иностранцев, получивший от Наполеона это звание) и три генерала. В плен попали король Саксонии и два корпусных командира. Также французы потеряли 325 пушек.Союзные войска потеряли 54 тысячи человек убитыми и ранеными. Больше всех потеряли русские – 23 тысячи воинов. Потери Пруссии – 16 тысяч, Австрии – 15 тысяч. Погибли или получили смертельные ранения восемь генералов.Именно Россия внесла наибольший вклад не только в исход "Битвы народов", но и в целом по триумф над Наполеоном. После поражения под Лейпцигом союз с Францией разорвала Бавария, затем начали сдаваться один за другим французские гарнизоны. К началу 1814 года Наполеон лишился всех своих союзников и отрекся от престола, отправившись в ссылку на остров Эльба. В начале 1815 года он вернулся в Париж, практически не встречая сопротивления, быстро собрал 200-тысячну армию, но был разбит в июне при Ватерлоо – последнем крупном сражении Наполеоновских войн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250907/borodinskaya-bitva-pamyatnik-muzhestvu-i-khrabrosti-russkikh-voinov-1149138327.html

https://crimea.ria.ru/20250922/blestyaschaya-pobeda-nad-turkami-kak-suvorov-stal-grafom-rymnikskim-1149177780.html

https://crimea.ria.ru/20251014/bitva-pri-ruschuke-kak-kutuzov-izbavil-rossiyu-ot-voyny-na-dva-fronta-1150169785.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

защитники земли русской, история, россия, общество