Атака на нефтебазу в Феодосии и Tomahawk для Киева: топ недели

Атака на нефтебазу в Феодосии и Tomahawk для Киева: топ недели - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Атака на нефтебазу в Феодосии и Tomahawk для Киева: топ недели

Беспилотные атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии и электроподстанции Крыма. Массированные удары по Украине и блэкаут в разных ее областях. Телефонный разговор... РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T18:40

2025-10-19T18:40

2025-10-19T18:20

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150168034_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b2a8fd71b8cb72d41e79ca9d2352f42.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Беспилотные атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии и электроподстанции Крыма. Массированные удары по Украине и блэкаут в разных ее областях. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk. Старт отопительного сезона в Крыму. Обрушение тропы Голицына в Новом свете.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Атака на нефтебазу в ФеодосииВ ночь на 13 октября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии, начался пожар, сообщил утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. О пострадавших не сообщалось. К этому времени все профильные службы продолжают работать на месте. Обстановка в городе спокойная, на некоторых улицах ограничено движение автомобилей, маршруты некоторых городских автобусов временно перестроены. В день атаки из-за происшествия задерживались некоторые пассажирские поезда. Загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.Удары по энергообъектам КрымаВ ночь на 17 октября 32 украинских беспилотника атаковали Крым. В результате на территории республики оказались повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения, перебои со светом произошли в ряде районов. В частности, в Евпатории из-за перебоев с подачей электроэнергии школы и детские сады в пятницу работали в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания. К обеду в Сакском районе подача электричества была восстановлена в полном объеме.Ответ армии РФВ ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам газовой энергетической инфраструктуры, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Всего за неделю ВС РФ нанести один массированный и семь групповых ударов. В течение недели сообщалось о масштабных отключениях электроэнергии в Киеве и разных областях Украины.Трамп, Путин и поставка "Томагавков" УкраинеВ начале недели президент США Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован, он также сообщил, что планирует обсудить вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным. В четверг по инициативе РФ между лидерами России и США состоялся восьмой по счету телефонный разговор.После этого диалога Трамп заявил, что Штатам тоже нужны ракеты Tomahawk, страна не может истощать свои ресурсы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора озвучил позицию Путина, которая была донесена до Трампа и в соответствии с которой ракеты Tomahawk не изменят положения на поле боя, но нанесут существенный ущерб в отношении между РФ и США.Президенты говорили 2,5 часа и затронули ряд важных тем, в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса. В итоге Трамп сообщил о достигнутой договоренности встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.Страт отопительного сезонаВ ночь на 16 октября столбики термометров в Крыму местами опустились ниже нуля. В этот же день в Симферополе тепло подали в социальные объекты. За сутки до этого отопительный сезон стартовал в Нижнегорском районе Крыма. В Ялте отапливают детсады и школы, решение о подаче тепла в жилфонд еще не принято. В квартирах алуштинцев, феодосийцев и жителей Красногвардейского района потеплеет с понедельника. В Армянске пробный пуск тепла дали в объекты социальной сферы. В Севастополе тепло в дома и соцобъекты начали подавать с четверга.Обрушение скалы в Новом СветеВ поселке Новый Свет в Крыму из-за сильного ливня обвалилась скала на тропе Голицына. Как сообщили в минприроды республики, обвал произошел рядом с гротом. В этой связи движение по маршруту затруднено и небезопасно. На данный момент проход к гроту закрыт. Специалисты проводят оценку и работы по устранению последствий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

2025

Новости

