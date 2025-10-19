https://crimea.ria.ru/20251019/ataka-dronov-na-voronezhskuyu-oblast--ranena-zhenschina-1150295728.html

Атака на Воронежскую область – женщина ранена при взрыве БПЛА

Атака на Воронежскую область – женщина ранена при взрыве БПЛА - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Атака на Воронежскую область – женщина ранена при взрыве БПЛА

Женщина пострадала от взрыва украинского беспилотника в Воронежской области. Об этом вечером в воскресенье сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T21:35

2025-10-19T21:35

2025-10-19T21:43

воронежская область

александр гусев

происшествия

атаки всу

обстрелы всу

новости сво

общество

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Женщина пострадала от взрыва украинского беспилотника в Воронежской области. Об этом вечером в воскресенье сообщил губернатор региона Александр Гусев.Всего за вечер над регионом силами ПВО были обнаружены и уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов."Еще в одном районе выбиты стекла в частном доме и хозяйственных постройках. Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Россошанском и Лискинском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона", - акцентировал Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251019/pozhar-vspykhnul-na-gazzavode-v-orenburge-posle-ataki-bespilotnika-vsu-1150281358.html

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, общество, беспилотник (бпла, дрон), новости