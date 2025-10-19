https://crimea.ria.ru/20251019/ataka-dronov-na-voronezhskuyu-oblast--ranena-zhenschina-1150295728.html
Атака на Воронежскую область – женщина ранена при взрыве БПЛА
Атака на Воронежскую область – женщина ранена при взрыве БПЛА
2025-10-19T21:35
2025-10-19T21:35
2025-10-19T21:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Женщина пострадала от взрыва украинского беспилотника в Воронежской области. Об этом вечером в воскресенье сообщил губернатор региона Александр Гусев.Всего за вечер над регионом силами ПВО были обнаружены и уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов."Еще в одном районе выбиты стекла в частном доме и хозяйственных постройках. Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Россошанском и Лискинском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона", - акцентировал Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:35 19.10.2025 (обновлено: 21:43 19.10.2025)