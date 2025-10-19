Рейтинг@Mail.ru
Атака на Воронежскую область – женщина ранена при взрыве БПЛА
Атака на Воронежскую область – женщина ранена при взрыве БПЛА
Атака на Воронежскую область – женщина ранена при взрыве БПЛА - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Атака на Воронежскую область – женщина ранена при взрыве БПЛА
Женщина пострадала от взрыва украинского беспилотника в Воронежской области. Об этом вечером в воскресенье сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T21:35
2025-10-19T21:43
воронежская область
александр гусев
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
общество
беспилотник (бпла, дрон)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Женщина пострадала от взрыва украинского беспилотника в Воронежской области. Об этом вечером в воскресенье сообщил губернатор региона Александр Гусев.Всего за вечер над регионом силами ПВО были обнаружены и уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов."Еще в одном районе выбиты стекла в частном доме и хозяйственных постройках. Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Россошанском и Лискинском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона", - акцентировал Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронежская область
воронежская область, александр гусев, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, общество, беспилотник (бпла, дрон), новости
Атака на Воронежскую область – женщина ранена при взрыве БПЛА

В Воронежской области при атаке беспилотников ВСУ ранена женщина – губернатор

21:35 19.10.2025 (обновлено: 21:43 19.10.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Женщина пострадала от взрыва украинского беспилотника в Воронежской области. Об этом вечером в воскресенье сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована", - написал он в Telegram.
Всего за вечер над регионом силами ПВО были обнаружены и уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов.
"Еще в одном районе выбиты стекла в частном доме и хозяйственных постройках. Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Россошанском и Лискинском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона", - акцентировал Гусев.
Воронежская область Александр Гусев Происшествия Атаки ВСУ Обстрелы ВСУ Новости СВО Общество Беспилотник (БПЛА, дрон) Новости
 
