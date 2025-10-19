https://crimea.ria.ru/20251019/armiya-rossii-vybila-vsu-iz-dvukh-sel-v-donbasse-i-zaporozhskoy-oblasti-1150285018.html
Армия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской области
Армия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Армия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской области
Вооруженные силы России освободили от ВСУ еще два населенных пункта в Донбассе и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
2025-10-19T12:07
2025-10-19T12:07
2025-10-19T12:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили от ВСУ еще два населенных пункта в Донбассе и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино Донецкой Народной Республики.А бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка Запорожской области.Накануне в ДНР была освобождена Плещеевка. В пятницу сообщалось, что военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской.Всего за неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта. Ранее на этой неделе сообщалось об освобождении Балагана, Московского и Новопавловки в Донбассе, Алексеевки в Днепропетровской области, Боровской Андреевки в Харьковская области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
