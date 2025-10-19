Рейтинг@Mail.ru
Армия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Армия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской области
Армия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Армия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской области
Вооруженные силы России освободили от ВСУ еще два населенных пункта в Донбассе и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили от ВСУ еще два населенных пункта в Донбассе и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино Донецкой Народной Республики.А бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка Запорожской области.Накануне в ДНР была освобождена Плещеевка. В пятницу сообщалось, что военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской.Всего за неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта. Ранее на этой неделе сообщалось об освобождении Балагана, Московского и Новопавловки в Донбассе, Алексеевки в Днепропетровской области, Боровской Андреевки в Харьковская области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской области

Армия России освободила Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР

12:07 19.10.2025 (обновлено: 12:10 19.10.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили от ВСУ еще два населенных пункта в Донбассе и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино Донецкой Народной Республики.
А бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка Запорожской области.
Накануне в ДНР была освобождена Плещеевка. В пятницу сообщалось, что военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской.
Всего за неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта. Ранее на этой неделе сообщалось об освобождении Балагана, Московского и Новопавловки в Донбассе, Алексеевки в Днепропетровской области, Боровской Андреевки в Харьковская области.
