Жители Еревана вышли на многотысячное шествие в поддержку Карапетяна - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Жители Еревана вышли на многотысячное шествие в поддержку Карапетяна
Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.
2025-10-18T19:35
2025-10-18T19:35
самвел карапетян
армения
ереван
общество
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.После митинга на площади Свободы протестующие направились по центральным улицам столицы к зданию службы национальной безопасности.Преследование КарапетянаВладелец компании "Ташир Групп" находится в заключении с 18 июня. Ему предъявили обвинения и арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее властей. Бизнесмен вину не признал и назвал руководство страны несостоятельным.Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку ААЦ. Адвокат бизнесмена Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении и обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.Также часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
армения
ереван
Сторонники бизнесмена Карапетяна дошли до здания Службы нацбезопасности Армении
Вышедшие на акцию сторонники арестованного бизнесмена Карапетяна дошли до здания Службы нацбезопасности Армении, передает корреспондент РИА Новости.
самвел карапетян, армения, ереван, общество, политика
Жители Еревана вышли на многотысячное шествие в поддержку Самвела Карапетяна

19:35 18.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку арестованного в Армении предпринимателя С. Карапетяна
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.
После митинга на площади Свободы протестующие направились по центральным улицам столицы к зданию службы национальной безопасности.

Преследование Карапетяна

Владелец компании "Ташир Групп" находится в заключении с 18 июня. Ему предъявили обвинения и арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее властей. Бизнесмен вину не признал и назвал руководство страны несостоятельным.
Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку ААЦ. Адвокат бизнесмена Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении и обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.
Также часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Самвел Карапетян
19 июня, 15:47
Армяне Крыма выступили с заявлением в связи с арестом Самвела Карапетяна
 
Самвел КарапетянАрменияЕреванОбществоПолитика
 
