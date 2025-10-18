https://crimea.ria.ru/20251018/zhiteli-erevana-vyshli-na-mnogotysyachnoe-shestvie-v-podderzhku-karapetyana-1150280191.html
Жители Еревана вышли на многотысячное шествие в поддержку Карапетяна
Жители Еревана вышли на многотысячное шествие в поддержку Карапетяна - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Жители Еревана вышли на многотысячное шествие в поддержку Карапетяна
Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.После митинга на площади Свободы протестующие направились по центральным улицам столицы к зданию службы национальной безопасности.Преследование КарапетянаВладелец компании "Ташир Групп" находится в заключении с 18 июня. Ему предъявили обвинения и арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее властей. Бизнесмен вину не признал и назвал руководство страны несостоятельным.Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку ААЦ. Адвокат бизнесмена Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении и обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.Также часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
