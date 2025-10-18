Рейтинг@Mail.ru
Жители Чернигова возмущены переименованием сквера в честь Трампа - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Жители Чернигова возмущены переименованием сквера в честь Трампа
Жители Чернигова возмущены переименованием сквера в честь Трампа - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Жители Чернигова возмущены переименованием сквера в честь Трампа
Жители Чернигова на Украине возмутились переименованием заброшенного сквера "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа, сообщает украинское издание... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T14:13
2025-10-18T14:33
украина
дональд трамп
общество
сми
сша
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Жители Чернигова на Украине возмутились переименованием заброшенного сквера "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа, сообщает украинское издание "Страна.ua".Депутаты Черниговского горсовета в четверг проголосовали за переименования сквера "Сказка" в микрорайоне Шерстянка в честь Трампа. В пятницу представитель украинского Института национальной памяти Сергей Бутко раскритиковал переименование сквера, назвав это нарушением законодательства. Он отметил, что, согласно законодательству, в честь физического лица могут называть что угодно только после смерти этого человека.На сопровождающем публикации видео собеседница отметила, что "жить (в городе - ред.) невозможно, детям играть негде, Шерстянка заброшена".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
сша
РИА Новости Крым
украина, дональд трамп, общество, сми, сша, политика
Жители Чернигова возмущены переименованием сквера в честь Трампа

Жители Чернигова возмущены переименованием пустынного сквера в честь Трампа - СМИ

14:13 18.10.2025 (обновлено: 14:33 18.10.2025)
 
© AP Photo Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo Jacquelyn Martin
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Жители Чернигова на Украине возмутились переименованием заброшенного сквера "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Депутаты Черниговского горсовета в четверг проголосовали за переименования сквера "Сказка" в микрорайоне Шерстянка в честь Трампа. В пятницу представитель украинского Института национальной памяти Сергей Бутко раскритиковал переименование сквера, назвав это нарушением законодательства. Он отметил, что, согласно законодательству, в честь физического лица могут называть что угодно только после смерти этого человека.
"Многие жители Чернигова удивились, что сквер в их городе переименовали в честь президента США. В ходе опроса часть жителей района, где расположен сквер, сообщила, что там давно уже не могут гулять дети, потому что за территорией никто не ухаживает, поэтому сперва нужно было облагородить сквер", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
На сопровождающем публикации видео собеседница отметила, что "жить (в городе - ред.) невозможно, детям играть негде, Шерстянка заброшена".
УкраинаДональд ТрампОбществоСМИСШАПолитика
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
