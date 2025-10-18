https://crimea.ria.ru/20251018/zhiteli-chernigova-vozmuscheny-pereimenovaniem-skvera-v-chest-trampa-1150275367.html

Жители Чернигова возмущены переименованием сквера в честь Трампа

2025-10-18T14:13

2025-10-18T14:13

2025-10-18T14:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Жители Чернигова на Украине возмутились переименованием заброшенного сквера "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа, сообщает украинское издание "Страна.ua".Депутаты Черниговского горсовета в четверг проголосовали за переименования сквера "Сказка" в микрорайоне Шерстянка в честь Трампа. В пятницу представитель украинского Института национальной памяти Сергей Бутко раскритиковал переименование сквера, назвав это нарушением законодательства. Он отметил, что, согласно законодательству, в честь физического лица могут называть что угодно только после смерти этого человека.На сопровождающем публикации видео собеседница отметила, что "жить (в городе - ред.) невозможно, детям играть негде, Шерстянка заброшена".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

