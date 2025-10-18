Жители Чернигова возмущены переименованием сквера в честь Трампа

https://crimea.ria.ru/20251018/zhiteli-chernigova-vozmuscheny-pereimenovaniem-skvera-v-chest-trampa-1150275367.html
2025-10-18T14:13
2025-10-18T14:13
2025-10-18T14:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Жители Чернигова на Украине возмутились переименованием заброшенного сквера "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа, сообщает украинское издание "Страна.ua".Депутаты Черниговского горсовета в четверг проголосовали за переименования сквера "Сказка" в микрорайоне Шерстянка в честь Трампа. В пятницу представитель украинского Института национальной памяти Сергей Бутко раскритиковал переименование сквера, назвав это нарушением законодательства. Он отметил, что, согласно законодательству, в честь физического лица могут называть что угодно только после смерти этого человека.На сопровождающем публикации видео собеседница отметила, что "жить (в городе - ред.) невозможно, детям играть негде, Шерстянка заброшена".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:13 18.10.2025 (обновлено: 14:33 18.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Жители Чернигова на Украине возмутились переименованием заброшенного сквера "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Депутаты Черниговского горсовета в четверг проголосовали за переименования сквера "Сказка" в микрорайоне Шерстянка в честь Трампа. В пятницу представитель украинского Института национальной памяти Сергей Бутко раскритиковал переименование сквера, назвав это нарушением законодательства. Он отметил, что, согласно законодательству, в честь физического лица могут называть что угодно только после смерти этого человека.
"Многие жители Чернигова удивились, что сквер в их городе переименовали в честь президента США. В ходе опроса часть жителей района, где расположен сквер, сообщила, что там давно уже не могут гулять дети, потому что за территорией никто не ухаживает, поэтому сперва нужно было облагородить сквер", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
На сопровождающем публикации видео собеседница отметила, что "жить (в городе - ред.) невозможно, детям играть негде, Шерстянка заброшена".
