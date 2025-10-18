https://crimea.ria.ru/20251018/zakreplenie-rossiyskogo-statusa-kak-krym-stal-avtonomnoy-respublikoy-1150265715.html

Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой

Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой - РИА Новости Крым, 18.10.2025

Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой

104 года назад, 18 октября 1921 года, на карте РСФСР появилось новое территориальное образование – Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика... РИА Новости Крым, 18.10.2025

2025-10-18T08:45

2025-10-18T08:45

2025-10-18T08:45

инфографика

крым

ссср

история

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111684/61/1116846131_0:236:2551:1671_1920x0_80_0_0_dfa9f8a563bbaa5387badff84841f6ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. 104 года назад, 18 октября 1921 года, на карте РСФСР появилось новое территориальное образование – Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика. Соответствующий декрет подписали председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Михаил Калинин и председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов (Ленин).Крымская автономия создавалась как составная часть советской России и включала в себя практически всю территорию Крымского полуострова: Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Севастопольский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский округа.Для разрешения вопроса о северных границах республики декрет предписывал создать комиссию в составе представителей НКВД РСФСР, Украинской ССР, Автономной Крымской ССР и Народного комиссариата по делам национальностей. Одной из главных задач представительной комиссии было установление административной границы между полуостровом и некрымскими уездами Таврической губернии, входившими в состав УССР.Площадь республики составляла 25,9 тысяч квадратных километров, численность населения – более 700 тысяч человек.При обсуждении статуса Крыма рассматривался в том числе вариант передачи его Украинской ССР. Местные органы власти высказались в пользу вхождения в состав РСФСР. Аналогичной точки зрения придерживался и нарком по делам национальностей Иосиф Сталин.В Крыму на момент образования автономии проживали представители 59 национальностей. Государственными языками нового административного образования были объявлены русский и татарский. Значение создания Крымской АССР заключается в том, что вся политика советской власти в Крыму должна быть построена на основе учета особенностей экономической и культурной жизни полуострова, в котором население состоит из отдельных национальностей, из которых каждая имеет свой язык и уклад жизни.Первым председателем Крымского ЦИК стал латыш Юрий Гавен, главой правительства – татарин Сахиб-Гарей Саид-Галиев, секретарем Крымского областного комитета РКП(б) – участник штурма Зимнего дворца Иван Акулов.Крым стал одним из любимых мест отдыха партийной номенклатуры. Уже в 1925 году был создан детский лагерь "Артек", ставший впоследствии знаменитым на весь мир. Возводятся санатории и дома отдыха. Также развивалась промышленность. Строится Керченский металлургический завод, Камышбурунский железнорудный комбинат, Балаклавский флюсовый рудник, предприятия легкой и пищевой промышленности.Автономия Крыма заключалась в том, что ряд местных наркоматов не были напрямую подчинены соответствующим наркоматам РСФСР, а были ответственны непосредственно перед ЦИК и Совнаркомом Крыма. В их числе наркоматы внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения и социального обеспечения, земледелия и управления коммунальным хозяйством. Также при распределении продуктов местного производства запросы и нужды Крымской автономии удовлетворяются в первую очередь.Крымская АССР просуществовала до 30 июня 1945 года, когда Президиум Верховного Совета СССР преобразовал ее в Крымскую область и внес соответствующие изменения в Конституцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

ссср

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ссср, история, память, инфографика