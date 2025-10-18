Рейтинг@Mail.ru
Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой
Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой
Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой
104 года назад, 18 октября 1921 года, на карте РСФСР появилось новое территориальное образование – Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика... РИА Новости Крым, 18.10.2025
крым
ссср
крым, ссср, история, память, инфографика
Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой

Как Крым стал автономной республикой в составе социалистической России – инфографика

08:45 18.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. 104 года назад, 18 октября 1921 года, на карте РСФСР появилось новое территориальное образование – Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика. Соответствующий декрет подписали председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Михаил Калинин и председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов (Ленин).
Как Крым стал автономной республикой в составе социалистической России – инфографикаКак Крым стал автономной республикой в составе социалистической России – инфографика
Крымская автономия создавалась как составная часть советской России и включала в себя практически всю территорию Крымского полуострова: Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Севастопольский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский округа.
Для разрешения вопроса о северных границах республики декрет предписывал создать комиссию в составе представителей НКВД РСФСР, Украинской ССР, Автономной Крымской ССР и Народного комиссариата по делам национальностей. Одной из главных задач представительной комиссии было установление административной границы между полуостровом и некрымскими уездами Таврической губернии, входившими в состав УССР.
Площадь республики составляла 25,9 тысяч квадратных километров, численность населения – более 700 тысяч человек.
При обсуждении статуса Крыма рассматривался в том числе вариант передачи его Украинской ССР. Местные органы власти высказались в пользу вхождения в состав РСФСР. Аналогичной точки зрения придерживался и нарком по делам национальностей Иосиф Сталин.
В Крыму на момент образования автономии проживали представители 59 национальностей. Государственными языками нового административного образования были объявлены русский и татарский.
Как отмечалось в статье газеты "Жизнь национальностей", выпускаемой Народным комиссариатом РСФСР по делам национальностей, "заинтересованность всей Федерации в Крыму может иметь свои положительные результаты лишь в попутном удовлетворении насущных нужд местного коренного населения". Коренными национальностями советская власть признала крымских татар и караимов. При этом большинство населения составляли русские.
Значение создания Крымской АССР заключается в том, что вся политика советской власти в Крыму должна быть построена на основе учета особенностей экономической и культурной жизни полуострова, в котором население состоит из отдельных национальностей, из которых каждая имеет свой язык и уклад жизни.
Первым председателем Крымского ЦИК стал латыш Юрий Гавен, главой правительства – татарин Сахиб-Гарей Саид-Галиев, секретарем Крымского областного комитета РКП(б) – участник штурма Зимнего дворца Иван Акулов.
Крым стал одним из любимых мест отдыха партийной номенклатуры. Уже в 1925 году был создан детский лагерь "Артек", ставший впоследствии знаменитым на весь мир. Возводятся санатории и дома отдыха. Также развивалась промышленность. Строится Керченский металлургический завод, Камышбурунский железнорудный комбинат, Балаклавский флюсовый рудник, предприятия легкой и пищевой промышленности.
Автономия Крыма заключалась в том, что ряд местных наркоматов не были напрямую подчинены соответствующим наркоматам РСФСР, а были ответственны непосредственно перед ЦИК и Совнаркомом Крыма. В их числе наркоматы внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения и социального обеспечения, земледелия и управления коммунальным хозяйством. Также при распределении продуктов местного производства запросы и нужды Крымской автономии удовлетворяются в первую очередь.
Крымская АССР просуществовала до 30 июня 1945 года, когда Президиум Верховного Совета СССР преобразовал ее в Крымскую область и внес соответствующие изменения в Конституцию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаКрымСССРИсторияПамять
 
