Рейтинг@Mail.ru
Вандалы ни при чем – кто и зачем опрыскивал растения в Алуште - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251018/vandaly-ni-pri-chem--kto-i-zachem-opryskival-rasteniya-v-alushte-1150279704.html
Вандалы ни при чем – кто и зачем опрыскивал растения в Алуште
Вандалы ни при чем – кто и зачем опрыскивал растения в Алуште - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Вандалы ни при чем – кто и зачем опрыскивал растения в Алуште
Случай вандализма с растениями в Алуште не подтвердился. Как сообщила глава администрации города Галина Огнева, обработку кустов и деревьев проводили в рамках... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T18:58
2025-10-18T18:58
алушта
галина огнева
новости крыма
крым
городская среда
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123382923_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5034cf452f15d7db24d5d1ccf30f2ac9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Случай вандализма с растениями в Алуште не подтвердился. Как сообщила глава администрации города Галина Огнева, обработку кустов и деревьев проводили в рамках мероприятий по уходу за зелеными насаждениями.Ранее в субботу Огнева сообщила о том, что вандалы вылили неизвестное вещество на молодые растения, недавно высаженные в городе. Коммунальщики смыли неизвестный раствор с листвы, в полицию было подано заявление.Она отметила, что "досадна ситуация" возникла из-за отсутствия надлежащей координации и несвоевременного информирования со стороны сотрудников коммунального хозяйства, которые привлечены к дисциплинарной ответственности."Мы приняли все необходимые меры, чтобы подобные случаи не повторялись впредь", – подчеркнула мэр и принесла извинения за "сегодняшнюю тревогу".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1000-летние фисташки и дуб-богатырь: в Крыму растут старейшие деревья РФВ Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га лесаНовые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123382923_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_90c44d05b4fd6787a6ec695dd2f3af12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, галина огнева, новости крыма, крым, городская среда, происшествия
Вандалы ни при чем – кто и зачем опрыскивал растения в Алуште

Факт вандализма с растениями в Алуште не подтвердился – мэр Огнева

18:58 18.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФонтан возле здания алуштинской горадминистрации
Фонтан возле здания алуштинской горадминистрации - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Случай вандализма с растениями в Алуште не подтвердился. Как сообщила глава администрации города Галина Огнева, обработку кустов и деревьев проводили в рамках мероприятий по уходу за зелеными насаждениями.
Ранее в субботу Огнева сообщила о том, что вандалы вылили неизвестное вещество на молодые растения, недавно высаженные в городе. Коммунальщики смыли неизвестный раствор с листвы, в полицию было подано заявление.
"Сразу после поступления сообщения мной была начата незамедлительная проверка, в ходе которой было выяснено: никакого акта вандализма не было. Оказалось, что растения обрабатывались специальным средством против насекомых-вредителей подрядной организацией в рамках плановых мероприятий по уходу за зелеными насаждениями", – написала Огнева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что "досадна ситуация" возникла из-за отсутствия надлежащей координации и несвоевременного информирования со стороны сотрудников коммунального хозяйства, которые привлечены к дисциплинарной ответственности.
"Мы приняли все необходимые меры, чтобы подобные случаи не повторялись впредь", – подчеркнула мэр и принесла извинения за "сегодняшнюю тревогу".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
1000-летние фисташки и дуб-богатырь: в Крыму растут старейшие деревья РФ
В Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га леса
Новые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта
 
АлуштаГалина ОгневаНовости КрымаКрымГородская средаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:12Гора Крокодил и молодожены у Белой скалы: осенние виды Крыма
19:55В Крыму поставят елку из кораблей и якорей
19:35Жители Еревана вышли на многотысячное шествие в поддержку Карапетяна
19:19Как в Крыму нервы лечат иглами - рефлексотерапевт рассказывает о методе
18:58Вандалы ни при чем – кто и зачем опрыскивал растения в Алуште
18:45Автотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма
18:17Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук
18:06Тоннель под Беринговым проливом из РФ в США: зачем об этом заговорили
17:59В Севастополе открывается 11-й кинофестиваль "Святой Владимир"
17:35В Крыму оценили роль Леонида Грача в судьбе республики и ее жителей
17:03Глава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУ
16:35Леонид Грач – биография
16:05Умер Леонид Грач
16:03В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой
15:41Сутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под Ялтой
15:22Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева
15:20Умер ученый Сергей Кара-Мурза
15:14В Алуште вандалы отравили кусты и деревья неизвестным веществом - ВИДЕО
15:05Очереди на Крымском мосту - обстановка на 15.00
14:46Игра продолжается: что показала встреча Трампа с Зеленским
Лента новостейМолния