Вандалы ни при чем – кто и зачем опрыскивал растения в Алуште

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Случай вандализма с растениями в Алуште не подтвердился. Как сообщила глава администрации города Галина Огнева, обработку кустов и деревьев проводили в рамках мероприятий по уходу за зелеными насаждениями.Ранее в субботу Огнева сообщила о том, что вандалы вылили неизвестное вещество на молодые растения, недавно высаженные в городе. Коммунальщики смыли неизвестный раствор с листвы, в полицию было подано заявление.Она отметила, что "досадна ситуация" возникла из-за отсутствия надлежащей координации и несвоевременного информирования со стороны сотрудников коммунального хозяйства, которые привлечены к дисциплинарной ответственности."Мы приняли все необходимые меры, чтобы подобные случаи не повторялись впредь", – подчеркнула мэр и принесла извинения за "сегодняшнюю тревогу".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1000-летние фисташки и дуб-богатырь: в Крыму растут старейшие деревья РФВ Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га лесаНовые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта
