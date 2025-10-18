https://crimea.ria.ru/20251018/v-yaltu-na-kanikuly--srednie-tseny-na-otdykh-s-detmi-1150249192.html

В Ялту на каникулы – средние цены на отдых с детьми

В Ялту на каникулы – средние цены на отдых с детьми - РИА Новости Крым, 18.10.2025

В Ялту на каникулы – средние цены на отдых с детьми

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми на осенних каникулах - таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 18.10.2025

2025-10-18T20:47

2025-10-18T20:47

2025-10-18T20:47

ялта

крым

новости крыма

отдых

отдых в крыму

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150106098_0:24:1281:744_1920x0_80_0_0_8a676e5aa5537cd0c1c28778e7462025.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми на осенних каникулах - таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.По их данным, в топе направлений оказалась Ялта со средней ценой за суточное размещение 7775 рублей. Кроме того, в список вошли Калининград, Пятигорск, Геленджик, Казань, Краснодар и Кисловодск со средними чеками за ночевку в номере от 3150 до 5877 рублей.Первые три места в рейтинге у Санкт-Петербурга, Сочи и Москвы, где за сутки проживания в отеле в среднем попросят 4271, 4810 и 5596 рублей соответственно.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в октябре, а Николаевка, Саки и Феодосия вышли в лидеры среди городов для экономного отдыха, выяснили ранее аналитики сервиса бронирований Твил.ру. выяснили ранее аналитики сервиса Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один деньОтели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябреРоссияне выбирают Крым для кинопутешествий

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм