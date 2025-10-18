https://crimea.ria.ru/20251018/v-yaltu-na-kanikuly--srednie-tseny-na-otdykh-s-detmi-1150249192.html
В Ялту на каникулы – средние цены на отдых с детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми на осенних каникулах - таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.По их данным, в топе направлений оказалась Ялта со средней ценой за суточное размещение 7775 рублей. Кроме того, в список вошли Калининград, Пятигорск, Геленджик, Казань, Краснодар и Кисловодск со средними чеками за ночевку в номере от 3150 до 5877 рублей.Первые три места в рейтинге у Санкт-Петербурга, Сочи и Москвы, где за сутки проживания в отеле в среднем попросят 4271, 4810 и 5596 рублей соответственно.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в октябре, а Николаевка, Саки и Феодосия вышли в лидеры среди городов для экономного отдыха, выяснили ранее аналитики сервиса бронирований Твил.ру. выяснили ранее аналитики сервиса Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один деньОтели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябреРоссияне выбирают Крым для кинопутешествий
