Рейтинг@Mail.ru
В субботу в Крыму ожидается до 16 градусов тепла - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251018/v-subbotu-v-krymu-ozhidaetsya-do-16-gradusov-tepla-1150255358.html
В субботу в Крыму ожидается до 16 градусов тепла
В субботу в Крыму ожидается до 16 градусов тепла - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В субботу в Крыму ожидается до 16 градусов тепла
В субботу в Крыму ночью температура воздуха опустится до +1, а днем прогнозируется сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-18T00:01
2025-10-17T20:41
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150079026_0:400:854:880_1920x0_80_0_0_06b97301e636a8689636d0feaa276232.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью температура воздуха опустится до +1, а днем прогнозируется сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +13...15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +14...16.На побережье без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит до +10, днем воздух прогреется до 15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150079026_0:320:854:961_1920x0_80_0_0_639545a209e62e2fed7fbd8c07364d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
В субботу в Крыму ожидается до 16 градусов тепла

В Крыму в субботу ожидается сухая и теплая погода

00:01 18.10.2025
 
© РИА Новости КрымОсенние цветы в Симферополе
Осенние цветы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью температура воздуха опустится до +1, а днем прогнозируется сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…6, на побережье до +9; днем +13…16, в горах +6…11", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +13...15.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +14...16.
На побережье без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит до +10, днем воздух прогреется до 15 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский гидрометцентрКрымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В субботу в Крыму ожидается до 16 градусов тепла
00:00Какой сегодня праздник: 18 октября
22:48Атака БПЛА на Крым и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
22:33Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника
22:17Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией
21:59Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы
21:38Солнце поворачивается к Земле корональной дырой – чего ждать
21:18Трамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным
21:06Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России
20:56События по украинскому урегулированию развиваются довольно хорошо – Трамп
20:47Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод
20:30RT защищает свои убеждения – Симоньян
20:09Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT
20:01В Ялте при родах травмирован младенец – Бастрыкин требует доклад
19:29RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин
19:23Троих рабочих эвакуировали после взрыва на заводе "Авангард"
19:19Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
19:08В Севастополе остановили морской транспорт
19:00Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников
18:43Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие
Лента новостейМолния