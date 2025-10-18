https://crimea.ria.ru/20251018/v-subbotu-v-krymu-ozhidaetsya-do-16-gradusov-tepla-1150255358.html

В субботу в Крыму ожидается до 16 градусов тепла

В субботу в Крыму ночью температура воздуха опустится до +1, а днем прогнозируется сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью температура воздуха опустится до +1, а днем прогнозируется сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +13...15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +14...16.На побережье без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит до +10, днем воздух прогреется до 15 градусов.

