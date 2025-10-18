https://crimea.ria.ru/20251018/v-subbotu-v-krymu-ozhidaetsya-do-16-gradusov-tepla-1150255358.html
В субботу в Крыму ожидается до 16 градусов тепла
В субботу в Крыму ожидается до 16 градусов тепла - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В субботу в Крыму ожидается до 16 градусов тепла
В субботу в Крыму ночью температура воздуха опустится до +1, а днем прогнозируется сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-18T00:01
2025-10-18T00:01
2025-10-17T20:41
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150079026_0:400:854:880_1920x0_80_0_0_06b97301e636a8689636d0feaa276232.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью температура воздуха опустится до +1, а днем прогнозируется сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +13...15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +14...16.На побережье без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит до +10, днем воздух прогреется до 15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150079026_0:320:854:961_1920x0_80_0_0_639545a209e62e2fed7fbd8c07364d2f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
В субботу в Крыму ожидается до 16 градусов тепла
В Крыму в субботу ожидается сухая и теплая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью температура воздуха опустится до +1, а днем прогнозируется сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…6, на побережье до +9; днем +13…16, в горах +6…11", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +13...15.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +14...16.
На побережье без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит до +10, днем воздух прогреется до 15 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.