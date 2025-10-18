https://crimea.ria.ru/20251018/v-krymu-protsvetaet-svadebnyy-turizm-1150259225.html
В Крыму процветает свадебный туризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Около 30 процентов молодоженов приезжают в Крым на свадебные церемонии из других регионов России. Об этом со ссылкой на первого заместителя министра юстиции республики Наталию Пельо сообщает пресс-служба минюста Крыма.По словам Пельо, в Крыму активно развивается свадебный туризм. Лидером по числу регистраций браков гостей полуострова стала Алушта, где зарегистрировано 223 пары молодоженов, которые приехали в Крым из других российских регионов.Симферопольский районный отдел ЗАГС и отдел ЗАГС Симферополя зарегистрировали почти по 200 пар молодоженов-туристов. Чуть меньше таких брачующихся в Ялте – 190 пар, в Феодосии – 128 пар, в Судаке - 59, в Керчи и Бахчисарае расписались более 50-ти приезжих, а в Саках, Джанкое и Черноморском районе – более 30 пар, перечислили в пресс-службе."Свадебные туристы" все чаще едут в Крым из Московской, Ленинградской, Сахалинской, Тульской, Липецкой, Херсонской, Ростовской, Белгородской, Курской, Саратовской, Оренбургской, Воронежской, Нижегородской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ярославской, Брянской, Камчатской, Рязанской, Мурманской, Астраханской областей. А также из Республики Коми, Ханты-Мансийского АО-Югра, Бурятии, Марий Эл, ДНР, ЛНР, Башкортостана, Чукотского АО, Удмуртской Республики и Дагестана", - резюмировали в профильном министерстве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Около 30 процентов молодоженов приезжают в Крым на свадебные церемонии из других регионов России. Об этом со ссылкой на первого заместителя министра юстиции республики Наталию Пельо сообщает пресс-служба минюста Крыма.
"Крым привлекает пары со всей России, от Краснодарского края до Алтая. Пик свадебного сезона приходится на август-сентябрь, однако полуостров пользуется спросом круглый год. Наиболее популярными локациями для торжеств становятся приморские города – Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь, Саки, Черноморский район, а также исторический Бахчисарай и столица - Симферополь", - рассказала первый замминистра.
По словам Пельо, в Крыму активно развивается свадебный туризм. Лидером по числу регистраций браков гостей полуострова стала Алушта, где зарегистрировано 223 пары молодоженов, которые приехали в Крым из других российских регионов.
Симферопольский районный отдел ЗАГС и отдел ЗАГС Симферополя зарегистрировали почти по 200 пар молодоженов-туристов. Чуть меньше таких брачующихся в Ялте – 190 пар, в Феодосии – 128 пар, в Судаке - 59, в Керчи и Бахчисарае расписались более 50-ти приезжих, а в Саках, Джанкое и Черноморском районе – более 30 пар, перечислили в пресс-службе.
"Свадебные туристы" все чаще едут в Крым из Московской, Ленинградской, Сахалинской, Тульской, Липецкой, Херсонской, Ростовской, Белгородской, Курской, Саратовской, Оренбургской, Воронежской, Нижегородской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ярославской, Брянской, Камчатской, Рязанской, Мурманской, Астраханской областей. А также из Республики Коми, Ханты-Мансийского АО-Югра, Бурятии, Марий Эл, ДНР, ЛНР, Башкортостана, Чукотского АО, Удмуртской Республики и Дагестана", - резюмировали в профильном министерстве.
