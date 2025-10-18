https://crimea.ria.ru/20251018/v-krymu-protsvetaet-svadebnyy-turizm-1150259225.html

В Крыму процветает свадебный туризм

В Крыму процветает свадебный туризм - РИА Новости Крым, 18.10.2025

В Крыму процветает свадебный туризм

Около 30 процентов молодоженов приезжают в Крым на свадебные церемонии из других регионов России. Об этом со ссылкой на первого заместителя министра юстиции... РИА Новости Крым, 18.10.2025

2025-10-18T10:45

2025-10-18T10:45

2025-10-18T10:45

крым

минюст крыма

общество

россия

новости крыма

загс

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111763/00/1117630059_0:274:2780:1838_1920x0_80_0_0_acbeb8faf5d41932895180ef5d50debb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Около 30 процентов молодоженов приезжают в Крым на свадебные церемонии из других регионов России. Об этом со ссылкой на первого заместителя министра юстиции республики Наталию Пельо сообщает пресс-служба минюста Крыма.По словам Пельо, в Крыму активно развивается свадебный туризм. Лидером по числу регистраций браков гостей полуострова стала Алушта, где зарегистрировано 223 пары молодоженов, которые приехали в Крым из других российских регионов.Симферопольский районный отдел ЗАГС и отдел ЗАГС Симферополя зарегистрировали почти по 200 пар молодоженов-туристов. Чуть меньше таких брачующихся в Ялте – 190 пар, в Феодосии – 128 пар, в Судаке - 59, в Керчи и Бахчисарае расписались более 50-ти приезжих, а в Саках, Джанкое и Черноморском районе – более 30 пар, перечислили в пресс-службе."Свадебные туристы" все чаще едут в Крым из Московской, Ленинградской, Сахалинской, Тульской, Липецкой, Херсонской, Ростовской, Белгородской, Курской, Саратовской, Оренбургской, Воронежской, Нижегородской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ярославской, Брянской, Камчатской, Рязанской, Мурманской, Астраханской областей. А также из Республики Коми, Ханты-Мансийского АО-Югра, Бурятии, Марий Эл, ДНР, ЛНР, Башкортостана, Чукотского АО, Удмуртской Республики и Дагестана", - резюмировали в профильном министерстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Коллеги подсказали": пара из Крыма поженится на фестивале в МосквеВ Крыму на неделе чаще всего рождались Вани и ЕвыВ Крыму появится государственное юридическое бюро

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минюст крыма, общество, россия, новости крыма, загс, семья