В Крыму оценили роль Леонида Грача в судьбе республики и ее жителей
В Крыму оценили роль Леонида Грача в судьбе республики и ее жителей
В Крыму оценили роль Леонида Грача в судьбе республики и ее жителей - РИА Новости Крым, 18.10.2025
В Крыму оценили роль Леонида Грача в судьбе республики и ее жителей
Леонид Грач сыграл большую роль в сохранении Конституции Крыма, что в итоге позволило республике безболезненно вернуться в состав Российской Федерации в 2014... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T17:35
2025-10-18T17:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Леонид Грач сыграл большую роль в сохранении Конституции Крыма, что в итоге позволило республике безболезненно вернуться в состав Российской Федерации в 2014 году. Такое мнение РИА Новости Крым выразил первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков.Он подчеркнул, что именно благодаря сохранению Конституции в 2014 году республика смогла бескровно и на законных основаниях воссоединится с Россией."Были споры по поводу отдельных положений Конституции, но главное, что мы сохранились как автономия, что Конституция сохранилась, и в ней было положение о возможности проведения референдума в Крыму. Все это в конце концов привело к тому, что мы спокойно и мирно воссоединились с Российской Федерацией", – сказал первый зампредседателя крымского парламента.Советский, украинский и российский политический деятель, председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым с 14 мая 1998 по 29 апреля 2002 года. Доктор исторических наук, профессор Леонид Грач скончался на 78-м году жизни, сообщил ранее в субботу председатель центрального комитета коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.
мнения, сергей цеков, леонид грач, утраты, политика, крым, новости крыма
В Крыму оценили роль Леонида Грача в судьбе республики и ее жителей

Леонид Грач сыграл большую роль в сохранении конституции Крыма – Цеков

17:35 18.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Старостенко
Леонид Грач - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости . Сергей Старостенко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Леонид Грач сыграл большую роль в сохранении Конституции Крыма, что в итоге позволило республике безболезненно вернуться в состав Российской Федерации в 2014 году. Такое мнение РИА Новости Крым выразил первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков.
"Практически все руководители Верховного Совета Крыма в той или иной мере защищали и развивали автономию, так как могли на тот период. И конечно заслуга всех председателей Верховного Совета, что они смогли сохранить автономию и Конституцию Крыма. Леонид Грач, конечно, играл очень серьезную роль в этих процессах в 1990 году и в период с 1998 по 2002 годы", – считает Цеков.
Он подчеркнул, что именно благодаря сохранению Конституции в 2014 году республика смогла бескровно и на законных основаниях воссоединится с Россией.
"Были споры по поводу отдельных положений Конституции, но главное, что мы сохранились как автономия, что Конституция сохранилась, и в ней было положение о возможности проведения референдума в Крыму. Все это в конце концов привело к тому, что мы спокойно и мирно воссоединились с Российской Федерацией", – сказал первый зампредседателя крымского парламента.
Советский, украинский и российский политический деятель, председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым с 14 мая 1998 по 29 апреля 2002 года. Доктор исторических наук, профессор Леонид Грач скончался на 78-м году жизни, сообщил ранее в субботу председатель центрального комитета коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.
Леонид Грач – биография
