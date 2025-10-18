Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре мужчина с ножом напал на школьницу - РИА Новости Крым, 18.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251018/v-krasnodare-muzhchina-s-nozhom-napal-na-shkolnitsu-1150272695.html
В Краснодаре мужчина с ножом напал на школьницу, девушке удалось убежать. Как сообщает пресс-служба Следкома России, ход расследования взял на контроль глава... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T11:01
2025-10-18T11:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре мужчина с ножом напал на школьницу, девушке удалось убежать. Как сообщает пресс-служба Следкома России, ход расследования взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.Следственные органы Кубани проводят процессуальную проверку. Глава российского Следствия Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе арестовали нападавшего на девушекВ Севастополе задержали грузчика за половые преступления против девушекПедофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре мужчина с ножом напал на школьницу, девушке удалось убежать. Как сообщает пресс-служба Следкома России, ход расследования взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

"В социальных медиа сообщалось, что в городе Краснодар мужчина применил в отношении школьницы физическое насилие и угрожал ей ножом. Девушке удалось вырваться и убежать", - сказано в сообщении.

Следственные органы Кубани проводят процессуальную проверку. Глава российского Следствия Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.
