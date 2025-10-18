https://crimea.ria.ru/20251018/v-feodosii-vozobnovili-zheleznodorozhnoe-soobschenie-s-vladislavovkoy-1150277081.html

В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой

В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой - РИА Новости Крым, 18.10.2025

В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой

В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с селом Владиславовка Кировского района после ЧП на нефтебазе. О возобновлении движения проинформировали в... РИА Новости Крым, 18.10.2025

2025-10-18T16:03

2025-10-18T16:03

2025-10-18T16:03

феодосия

электричка

крым

новости крыма

транспорт

железные дороги крыма

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/15/1129523645_0:0:1313:738_1920x0_80_0_0_08684cbbd1efb48f86a6922c95a15a6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с селом Владиславовка Кировского района после ЧП на нефтебазе. О возобновлении движения проинформировали в субботу в администрации города.Уточняется, что последний рейс из Владиславовки отправится в субботу в 17:35.Автобусный маршрут "Феодосия – Владиславовка" вводили в городе после атаки украинского беспилотника на феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября. В результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия все еще продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт в городе временно изменил маршруты. Ранее часть дороги возле нефтебазы открыли для проезда, по ряду улиц личный транспорт все еще не пускают.Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии после ЧП на нефтебазе берут пробы воздухаВ Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из ФеодосииФеодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, электричка, крым, новости крыма, транспорт, железные дороги крыма, железная дорога