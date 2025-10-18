https://crimea.ria.ru/20251018/v-feodosii-vozobnovili-zheleznodorozhnoe-soobschenie-s-vladislavovkoy-1150277081.html
В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой
2025-10-18T16:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с селом Владиславовка Кировского района после ЧП на нефтебазе. О возобновлении движения проинформировали в субботу в администрации города.Уточняется, что последний рейс из Владиславовки отправится в субботу в 17:35.Автобусный маршрут "Феодосия – Владиславовка" вводили в городе после атаки украинского беспилотника на феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября. В результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия все еще продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт в городе временно изменил маршруты. Ранее часть дороги возле нефтебазы открыли для проезда, по ряду улиц личный транспорт все еще не пускают.Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии после ЧП на нефтебазе берут пробы воздухаВ Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из ФеодосииФеодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе
