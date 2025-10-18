Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой - РИА Новости Крым, 18.10.2025
В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой
В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой - РИА Новости Крым, 18.10.2025
В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой
В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с селом Владиславовка Кировского района после ЧП на нефтебазе. О возобновлении движения проинформировали в... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T16:03
2025-10-18T16:03
феодосия
электричка
крым
новости крыма
транспорт
железные дороги крыма
железная дорога
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с селом Владиславовка Кировского района после ЧП на нефтебазе. О возобновлении движения проинформировали в субботу в администрации города.Уточняется, что последний рейс из Владиславовки отправится в субботу в 17:35.Автобусный маршрут "Феодосия – Владиславовка" вводили в городе после атаки украинского беспилотника на феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября. В результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия все еще продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт в городе временно изменил маршруты. Ранее часть дороги возле нефтебазы открыли для проезда, по ряду улиц личный транспорт все еще не пускают.
В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой

В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой после ЧП на нефтебазе

16:03 18.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с селом Владиславовка Кировского района после ЧП на нефтебазе. О возобновлении движения проинформировали в субботу в администрации города.

"В связи с возобновлением железнодорожного сообщения Феодосия – Владиславовка автобус "Феодосия – Владиславовка" снимается с маршрута", – сказано в сообщении

Уточняется, что последний рейс из Владиславовки отправится в субботу в 17:35.
Автобусный маршрут "Феодосия – Владиславовка" вводили в городе после атаки украинского беспилотника на феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября. В результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия все еще продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт в городе временно изменил маршруты. Ранее часть дороги возле нефтебазы открыли для проезда, по ряду улиц личный транспорт все еще не пускают.
Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>
