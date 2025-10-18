https://crimea.ria.ru/20251018/v-alushte-vandaly-otravili-kusty-i-derevya-neizvestnym-veschestvom---video-1150276278.html

В Алуште вандалы отравили кусты и деревья неизвестным веществом - ВИДЕО

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Алуште вандалы вылили неизвестное вещество на молодые растения, недавно высаженные в городе. Как сообщила глава администрации города, злоумышленников уже разыскивает полиция.По ее словам, местные коммунальщики вместе с подрядчиком, который ранее высадил растения, уже произвели смыв неизвестного вещества с листвы кустарников и деревьев. В полицию подано заявление."Этот вопиющий случай не останется безнаказанным. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот акт вандализма, и полиция уже ведет расследование. Виновные должны понести наказание", – заявила мэр города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в СимферополеВ Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га лесаЗа решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе

