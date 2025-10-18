Рейтинг@Mail.ru
В Алуште вандалы отравили кусты и деревья неизвестным веществом - ВИДЕО
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/12/1150276163_0:0:671:378_1920x0_80_0_0_2b3e44d10eaa4a31a05baab1358778b8.jpg
алушта, вандалы, вандализм, происшествия, видео, галина огнева, новости крыма, крым, видео
В Алуште вандалы отравили кусты и деревья неизвестным веществом - ВИДЕО

В Алуште вандалы отравили новые зеленые посадки неизвестным веществом – мэр Огнева

15:14 18.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Алуште вандалы вылили неизвестное вещество на молодые растения, недавно высаженные в городе. Как сообщила глава администрации города, злоумышленников уже разыскивает полиция.
"Сегодня ранним утром наш город подвергся акту вандализма – нелюди вылили неизвестное вещество на молодые саженцы, которые мы совсем недавно высадили. Цель очевидна – уничтожить растения", – написала Огнева в своем Telegram-канале.
По ее словам, местные коммунальщики вместе с подрядчиком, который ранее высадил растения, уже произвели смыв неизвестного вещества с листвы кустарников и деревьев. В полицию подано заявление.
"Этот вопиющий случай не останется безнаказанным. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот акт вандализма, и полиция уже ведет расследование. Виновные должны понести наказание", – заявила мэр города.
