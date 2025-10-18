https://crimea.ria.ru/20251018/umer-uchenyy-sergey-kara-murza-1150276582.html
Умер ученый Сергей Кара-Мурза
Умер ученый Сергей Кара-Мурза - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Умер ученый Сергей Кара-Мурза
Советский и российский ученый-химик, автор работ по истории СССР и публицист Сергей Кара-Мурза скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил писатель Захар... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T15:20
2025-10-18T15:20
2025-10-18T15:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Советский и российский ученый-химик, автор работ по истории СССР и публицист Сергей Кара-Мурза скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале.Сергей Кара-Мурза родился 23 января 1939 года. Он является автором трудов по методологии науки, системному анализу, проблемам цивилизационных конфликтов, в 1990-е годы публиковался в газете "Правда". В числе его публицистических работ: "Манипуляция сознанием", "Демонтаж народа", "Потерянный разум", "Советская цивилизация" и другие. С 2013 года являлся генеральным директором Центра изучения кризисного общества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Умер ученый Сергей Кара-Мурза
Советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза скончался на 87 году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Советский и российский ученый-химик, автор работ по истории СССР и публицист Сергей Кара-Мурза скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале.
"Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Один из моих главных учителей. Один из самых умнейших и честнейших людей эпохи", – написал Прилепин.
Сергей Кара-Мурза родился 23 января 1939 года. Он является автором трудов по методологии науки, системному анализу, проблемам цивилизационных конфликтов, в 1990-е годы публиковался в газете "Правда". В числе его публицистических работ: "Манипуляция сознанием", "Демонтаж народа", "Потерянный разум", "Советская цивилизация" и другие. С 2013 года являлся генеральным директором Центра изучения кризисного общества.
