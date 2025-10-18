https://crimea.ria.ru/20251018/umer-uchenyy-sergey-kara-murza-1150276582.html

Умер ученый Сергей Кара-Мурза

Умер ученый Сергей Кара-Мурза - РИА Новости Крым, 18.10.2025

Умер ученый Сергей Кара-Мурза

Советский и российский ученый-химик, автор работ по истории СССР и публицист Сергей Кара-Мурза скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил писатель Захар... РИА Новости Крым, 18.10.2025

2025-10-18T15:20

2025-10-18T15:20

2025-10-18T15:17

утраты

россия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/12/1150276467_0:214:3077:1945_1920x0_80_0_0_1ab1c193ebdae40aa763be939bde04ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Советский и российский ученый-химик, автор работ по истории СССР и публицист Сергей Кара-Мурза скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале.Сергей Кара-Мурза родился 23 января 1939 года. Он является автором трудов по методологии науки, системному анализу, проблемам цивилизационных конфликтов, в 1990-е годы публиковался в газете "Правда". В числе его публицистических работ: "Манипуляция сознанием", "Демонтаж народа", "Потерянный разум", "Советская цивилизация" и другие. С 2013 года являлся генеральным директором Центра изучения кризисного общества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, россия, новости, общество