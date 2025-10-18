Рейтинг@Mail.ru
Умер Леонид Грач - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Умер Леонид Грач
Умер Леонид Грач - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Умер Леонид Грач
Советский, украинский и российский политический деятель Леонид Грач скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил председатель центрального комитета... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T16:05
2025-10-18T16:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Советский, украинский и российский политический деятель Леонид Грач скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил председатель центрального комитета Коммунистической партии России Сергей Малинкович.Леонид Грач родился 1 января 1948 года в Винницкой области. Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым с 14 мая 1998 по 29 апреля 2002 года. Доктор исторических наук, профессор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Материал дополняется
Умер Леонид Грач

Умер Леонид Грач

16:05 18.10.2025 (обновлено: 16:15 18.10.2025)
 
© РИА Новости . Борис Приходько
Леонид Иванович Грач - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости . Борис Приходько
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Советский, украинский и российский политический деятель Леонид Грач скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил председатель центрального комитета Коммунистической партии России Сергей Малинкович.

"Выражаю глубокие соболезнования всем крымчанам, кто знал Леонида Ивановича Грача, работал с ним, вместе с ним долгие годы боролся за возвращение Крыма в родную гавань", - сказано в заявлении Малинковича, опубликованном на официальном сайте Коммунистической партии.

Леонид Грач родился 1 января 1948 года в Винницкой области. Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым с 14 мая 1998 по 29 апреля 2002 года. Доктор исторических наук, профессор.
