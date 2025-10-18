https://crimea.ria.ru/20251018/umer-leonid-grach-1150277235.html
Умер Леонид Грач
Умер Леонид Грач - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Умер Леонид Грач
Советский, украинский и российский политический деятель Леонид Грач скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил председатель центрального комитета... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T16:05
2025-10-18T16:05
2025-10-18T16:15
утраты
леонид грач
крым
новости крыма
срочные новости крыма
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/12/1150277468_0:811:2048:1963_1920x0_80_0_0_0688e1b39a4bc490ee011630766a03fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Советский, украинский и российский политический деятель Леонид Грач скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил председатель центрального комитета Коммунистической партии России Сергей Малинкович.Леонид Грач родился 1 января 1948 года в Винницкой области. Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым с 14 мая 1998 по 29 апреля 2002 года. Доктор исторических наук, профессор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/12/1150277468_0:619:2048:2155_1920x0_80_0_0_cb6b8035d82c1ef2286afeef0d3cc29f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, леонид грач, крым, новости крыма, срочные новости крыма, политика