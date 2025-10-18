Уход Леонида Грача и ремонт на Запорожской АЭС: главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Плещеевка в Донбассе. ВСУ продолжили атаки на мирные регионы России. На Запорожской АЭС начался ремонт поврежденных линий внешнего энергоснабжения. Скончались политик Леонид Грач, и ученый и публицист Сергей Кара-Мурза. В Алуште вандалы вылили неизвестное вещество на молодые растения. На Землю обрушилась новая магнитная буря.
Успехи армии Росси
Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, также Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, уничтожили еще 1556 боевиков ВСУ, 14 танков и бронемашин и другую технику и вооружения противника.
Террористические атаки ВСУ на регионы РФ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 41 украинский беспилотник над 12 регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
В Валуйском округе Белгородской области 13-летний ребенок получил ранения при ударе дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Железном Порту Херсонской области семейная пара погибла в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Ремонт на Запорожской АЭС
Ремонт поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начался после установления локального прекращения огня, заявил в субботу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Уточняется, что для обеспечения ремонта "обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством. Также подчеркивается, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.
Вандализм в Алуште
В Алуште вандалы вылили неизвестное вещество на молодые растения, недавно высаженные в городе, сообщила глава администрации города, злоумышленников уже разыскивает полиция. По ее словам, местные коммунальщики вместе с подрядчиком, который ранее высадил растения, уже произвели смыв неизвестного вещества с листвы кустарников и деревьев. В полицию подано заявление.
Уход Грача и Кара-Мурзы
Советский, украинский и российский политический деятель, председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым с 14 мая 1998 по 29 апреля 2002 года Леонид Грач скончался на 78-м году жизни, сообщил в субботу председатель центрального комитета коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.
Также в субботу стало известно о кончине советского и российского ученого-химика, автора работ по истории СССР и публициста Сергея Кара-Мурзы, который ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщил в субботу писатель Захар Прилепин.
Магнитная буря
Магнитная буря уровня G1 началась на Земле в субботу. Как сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня понедельника, после чего на данный момент ожидается длительное – около недели – затишье.