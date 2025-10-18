Рейтинг@Mail.ru
Уход Леонида Грача и ремонт на Запорожской АЭС: главное за день - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Уход Леонида Грача и ремонт на Запорожской АЭС: главное за день
Уход Леонида Грача и ремонт на Запорожской АЭС: главное за день - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Уход Леонида Грача и ремонт на Запорожской АЭС: главное за день
Российская армия освободила населенный пункт Плещеевка в Донбассе. ВСУ продолжили атаки на мирные регионы России. На Запорожской АЭС начался ремонт поврежденных РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T21:33
2025-10-18T16:59
главное за день
новости
крым
в мире
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1438a5fb016904b318188a951fabe14e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Плещеевка в Донбассе. ВСУ продолжили атаки на мирные регионы России. На Запорожской АЭС начался ремонт поврежденных линий внешнего энергоснабжения. Скончались политик Леонид Грач, и ученый и публицист Сергей Кара-Мурза. В Алуште вандалы вылили неизвестное вещество на молодые растения. На Землю обрушилась новая магнитная буря.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссиРоссийская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, также Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, уничтожили еще 1556 боевиков ВСУ, 14 танков и бронемашин и другую технику и вооружения противника.Террористические атаки ВСУ на регионы РФДежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 41 украинский беспилотник над 12 регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.В Валуйском округе Белгородской области 13-летний ребенок получил ранения при ударе дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Железном Порту Херсонской области семейная пара погибла в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.Ремонт на Запорожской АЭСРемонт поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начался после установления локального прекращения огня, заявил в субботу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Уточняется, что для обеспечения ремонта "обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством. Также подчеркивается, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.Вандализм в АлуштеВ Алуште вандалы вылили неизвестное вещество на молодые растения, недавно высаженные в городе, сообщила глава администрации города, злоумышленников уже разыскивает полиция. По ее словам, местные коммунальщики вместе с подрядчиком, который ранее высадил растения, уже произвели смыв неизвестного вещества с листвы кустарников и деревьев. В полицию подано заявление.Уход Грача и Кара-МурзыСоветский, украинский и российский политический деятель, председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым с 14 мая 1998 по 29 апреля 2002 года Леонид Грач скончался на 78-м году жизни, сообщил в субботу председатель центрального комитета коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.Также в субботу стало известно о кончине советского и российского ученого-химика, автора работ по истории СССР и публициста Сергея Кара-Мурзы, который ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщил в субботу писатель Захар Прилепин.Магнитная буряМагнитная буря уровня G1 началась на Земле в субботу. Как сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня понедельника, после чего на данный момент ожидается длительное – около недели – затишье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Уход Леонида Грача и ремонт на Запорожской АЭС: главное за день

Уход из жизни Леонида Грача и ремонт на Запорожской АЭС – главное за день

21:33 18.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Плещеевка в Донбассе. ВСУ продолжили атаки на мирные регионы России. На Запорожской АЭС начался ремонт поврежденных линий внешнего энергоснабжения. Скончались политик Леонид Грач, и ученый и публицист Сергей Кара-Мурза. В Алуште вандалы вылили неизвестное вещество на молодые растения. На Землю обрушилась новая магнитная буря.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии Росси

Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, также Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, уничтожили еще 1556 боевиков ВСУ, 14 танков и бронемашин и другую технику и вооружения противника.
Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
07:45
Встреча Трампа с Зеленским - главные заявления

Террористические атаки ВСУ на регионы РФ

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 41 украинский беспилотник над 12 регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
В Валуйском округе Белгородской области 13-летний ребенок получил ранения при ударе дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Железном Порту Херсонской области семейная пара погибла в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
15:22
Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева

Ремонт на Запорожской АЭС

Ремонт поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начался после установления локального прекращения огня, заявил в субботу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Уточняется, что для обеспечения ремонта "обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством. Также подчеркивается, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
14:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
Игра продолжается: что показала встреча Трампа с Зеленским

Вандализм в Алуште

В Алуште вандалы вылили неизвестное вещество на молодые растения, недавно высаженные в городе, сообщила глава администрации города, злоумышленников уже разыскивает полиция. По ее словам, местные коммунальщики вместе с подрядчиком, который ранее высадил растения, уже произвели смыв неизвестного вещества с листвы кустарников и деревьев. В полицию подано заявление.
Более суток крымские спасатели искали пострадавшего туриста в горно-лесной зоне
15:41
Сутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под Ялтой

Уход Грача и Кара-Мурзы

Советский, украинский и российский политический деятель, председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым с 14 мая 1998 по 29 апреля 2002 года Леонид Грач скончался на 78-м году жизни, сообщил в субботу председатель центрального комитета коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.
Также в субботу стало известно о кончине советского и российского ученого-химика, автора работ по истории СССР и публициста Сергея Кара-Мурзы, который ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщил в субботу писатель Захар Прилепин.
Крымский референдум 1991 года, фото из Центрального музея Тавриды
16:35
Леонид Грач – биография

Магнитная буря

Магнитная буря уровня G1 началась на Земле в субботу. Как сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня понедельника, после чего на данный момент ожидается длительное – около недели – затишье.
