Три человека погибли при взрыве на заводе "Авангард" - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Три человека погибли при взрыве на заводе "Авангард"
Три человека погибли при взрыве на заводе "Авангард" - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Три человека погибли при взрыве на заводе "Авангард"
Три человека погибли в результате взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке, сообщил в субботу глава Башкирии Хабиров, добавив, что их семьям будет оказана... РИА Новости Крым, 18.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке, сообщил в субботу глава Башкирии Хабиров, добавив, что их семьям будет оказана помощь.Взрыв прогремел на заводе вечером в пятницу. Сообщалось, что здание одного из цехов получило серьезные повреждения. Восемь человек пострадали, троих рабочих эвакуировали из-под завалов, сообщал накануне глава республики Радий Хабиров.По словам губернатора, спасатели извлекли из-под завалов всех пострадавших, пять человек находятся в больнице, они переведены в Уфу. У двоих состояние тяжелое, у остальных – средней тяжести. Угрозы жизни нет.Завод "Авангард" основан в 1943 году. Предприятие ежегодно успешно выполняет государственные оборонные заказы по утилизации вооружений и военной техники, государственные контракты по перекомплектации, перетарке спецпродукции, выпуску тары для нужд государственного резерва и других заказчиков. Также занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Три человека погибли при взрыве на заводе "Авангард"

Три человека погибли в результате взрыва на заводе "Авангард" – власти

09:44 18.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоддом №2
Роддом №2 - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке, сообщил в субботу глава Башкирии Хабиров, добавив, что их семьям будет оказана помощь.
Взрыв прогремел на заводе вечером в пятницу. Сообщалось, что здание одного из цехов получило серьезные повреждения. Восемь человек пострадали, троих рабочих эвакуировали из-под завалов, сообщал накануне глава республики Радий Хабиров.

"К сожалению, трое человек погибли, все - женщины. В их числе – молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", – написал Хабиров в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, спасатели извлекли из-под завалов всех пострадавших, пять человек находятся в больнице, они переведены в Уфу. У двоих состояние тяжелое, у остальных – средней тяжести. Угрозы жизни нет.
"Что касается предприятия, то пока идут следственные действия. Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты", – добавил Хабиров. Он подчеркнул, что предприятие будет восстановлено и продолжит работу.
Завод "Авангард" основан в 1943 году. Предприятие ежегодно успешно выполняет государственные оборонные заказы по утилизации вооружений и военной техники, государственные контракты по перекомплектации, перетарке спецпродукции, выпуску тары для нужд государственного резерва и других заказчиков. Также занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции.
