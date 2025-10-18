Три человека погибли при взрыве на заводе "Авангард"

https://crimea.ria.ru/20251018/tri-cheloveka-pogibli-pri-vzryve-na-zavode-avangard-1150272163.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке, сообщил в субботу глава Башкирии Хабиров, добавив, что их семьям будет оказана помощь.Взрыв прогремел на заводе вечером в пятницу. Сообщалось, что здание одного из цехов получило серьезные повреждения. Восемь человек пострадали, троих рабочих эвакуировали из-под завалов, сообщал накануне глава республики Радий Хабиров.По словам губернатора, спасатели извлекли из-под завалов всех пострадавших, пять человек находятся в больнице, они переведены в Уфу. У двоих состояние тяжелое, у остальных – средней тяжести. Угрозы жизни нет.Завод "Авангард" основан в 1943 году. Предприятие ежегодно успешно выполняет государственные оборонные заказы по утилизации вооружений и военной техники, государственные контракты по перекомплектации, перетарке спецпродукции, выпуску тары для нужд государственного резерва и других заказчиков. Также занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

