Тоннель под Беринговым проливом из РФ в США: зачем об этом заговорили

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

аляска

россия

сша

политика

экономика

мнения

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Тема строительства тоннеля под Беринговым проливом, который соединил бы Россию и США, связана с украинским кризисом и была не случайно вынесена в публичное поле после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Тоннель Путина – ТрампаГлава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев накануне высказался о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.Он отметил, что такое сооружение, соединяющее Евразию и Америку, может стать тоннелем Путина – Трампа.Строительство, по словам Дмитриева, обойдется менее 8 млрд долларов, взяться за него могла бы компания Boring Company (основана американским бизнесменом Илоном Маском – ред.) и завершить в течение восьми лет. По его мнению, этот проект не только изменил бы мировую торговлю, но и "вообще все в лучшую сторону".Событие тысячелетияПо словам Шатрова, уже одно только решение о строительстве такого тоннеля и разработке соответствующего проекта стало бы событием мирового масштаба."И не событием даже века, а событием тысячелетия. Потому что это было бы первое соединение континентов. Причем континентов, которые по разного рода географическим причинам оказались наиболее оторванными друг от друга, хотя при этом очень близко", – сказал Шатров.Выиграют всеС появлением тоннеля под Беринговым проливом Россия могла бы превратиться в мощный коридор, который связывает Евразию в целом и Европу и Азию по отдельности с Соединенными Штатами Америки сухопутным маршрутом, "и это дало бы большие преимущества России", отметил он.Время пониматьНо помимо этого есть политические возможности, и сегодня они мешают реализовать эти колоссальные по своей значимости и эффективности, причем вполне реальные перспективы, добавил политолог."Ведь объективно эта дорога в перспективе, например, через Сибирь и Дальний Восток, может действовать, когда по ней будет кому ездить, когда появятся страны, которые готовы будут использовать ее. Возможно ли это сейчас? Вряд ли", – сказал Шатров.Однако то, что невозможно сегодня, вовсе не обязательно будет невозможным и завтра – выгодные для всех перспективы нужно обсуждать и к ним нужно стремиться, отметил он.Именно для этого тема строительства исторического тоннеля и была вынесена в мировое публичное поле, тем более сразу после разговора президентов РФ и США, считает политолог.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что восьмой по счету телефонный разговор президентов РФ и США Владмира Путина и Дональда Тармпа продлился 2,5 часа, в течение которых лидеры затронули ряд важных тем, в том числе колоссальные перспективы экономического сотрудничества России и Америки.В начале октября сообщалось, что в Севастополе хотят построить тоннель, который соединит южную и северную части города, причем часть сооружения пройдет под водой – через бухту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в БудапештеТрамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к мируТрамп после разговора с Путиным оценил шансы на поставку Tomahawk Киеву

