Тоннель под Беринговым проливом из РФ в США: зачем об этом заговорили
Тоннель под Беринговым проливом из РФ в США: зачем об этом заговорили
Тема строительства тоннеля под Беринговым проливом, который соединил бы Россию и США, связана с украинским кризисом и была не случайно вынесена в публичное поле
2025-10-18T18:06
2025-10-18T18:06
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
аляска
россия
сша
политика
экономика
мнения
Тоннель под Беринговым проливом из РФ в США: зачем об этом заговорили – Шатров
Тоннель под Беринговым проливом из РФ в США: зачем об этом заговорили – Шатров
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Тема строительства тоннеля под Беринговым проливом, который соединил бы Россию и США, связана с украинским кризисом и была не случайно вынесена в публичное поле после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Тоннель Путина – ТрампаГлава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев накануне высказался о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.Он отметил, что такое сооружение, соединяющее Евразию и Америку, может стать тоннелем Путина – Трампа.Строительство, по словам Дмитриева, обойдется менее 8 млрд долларов, взяться за него могла бы компания Boring Company (основана американским бизнесменом Илоном Маском – ред.) и завершить в течение восьми лет. По его мнению, этот проект не только изменил бы мировую торговлю, но и "вообще все в лучшую сторону".Событие тысячелетияПо словам Шатрова, уже одно только решение о строительстве такого тоннеля и разработке соответствующего проекта стало бы событием мирового масштаба."И не событием даже века, а событием тысячелетия. Потому что это было бы первое соединение континентов. Причем континентов, которые по разного рода географическим причинам оказались наиболее оторванными друг от друга, хотя при этом очень близко", – сказал Шатров.Выиграют всеС появлением тоннеля под Беринговым проливом Россия могла бы превратиться в мощный коридор, который связывает Евразию в целом и Европу и Азию по отдельности с Соединенными Штатами Америки сухопутным маршрутом, "и это дало бы большие преимущества России", отметил он.Время пониматьНо помимо этого есть политические возможности, и сегодня они мешают реализовать эти колоссальные по своей значимости и эффективности, причем вполне реальные перспективы, добавил политолог."Ведь объективно эта дорога в перспективе, например, через Сибирь и Дальний Восток, может действовать, когда по ней будет кому ездить, когда появятся страны, которые готовы будут использовать ее. Возможно ли это сейчас? Вряд ли", – сказал Шатров.Однако то, что невозможно сегодня, вовсе не обязательно будет невозможным и завтра – выгодные для всех перспективы нужно обсуждать и к ним нужно стремиться, отметил он.Именно для этого тема строительства исторического тоннеля и была вынесена в мировое публичное поле, тем более сразу после разговора президентов РФ и США, считает политолог.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что восьмой по счету телефонный разговор президентов РФ и США Владмира Путина и Дональда Тармпа продлился 2,5 часа, в течение которых лидеры затронули ряд важных тем, в том числе колоссальные перспективы экономического сотрудничества России и Америки.В начале октября сообщалось, что в Севастополе хотят построить тоннель, который соединит южную и северную части города, причем часть сооружения пройдет под водой – через бухту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в БудапештеТрамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к мируТрамп после разговора с Путиным оценил шансы на поставку Tomahawk Киеву
аляска
россия
сша
игорь шатров, аляска, россия, сша, политика, экономика, мнения
18:06 18.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Лыскин
Вид на Аляску из корабельного окна
Вид на Аляску из корабельного окна - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости . Александр Лыскин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Тема строительства тоннеля под Беринговым проливом, который соединил бы Россию и США, связана с украинским кризисом и была не случайно вынесена в публичное поле после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
18:06

Тоннель Путина – Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев накануне высказался о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
Он отметил, что такое сооружение, соединяющее Евразию и Америку, может стать тоннелем Путина – Трампа.
Строительство, по словам Дмитриева, обойдется менее 8 млрд долларов, взяться за него могла бы компания Boring Company (основана американским бизнесменом Илоном Маском – ред.) и завершить в течение восьми лет. По его мнению, этот проект не только изменил бы мировую торговлю, но и "вообще все в лучшую сторону".
"Разве не лучше связать Африку и Евразию с Америкой, Россией и США через тоннель Аляска – Россия, чем увеличивать риск Третьей мировой войны?" – написал Дмитриев в соцсети Х после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Событие тысячелетия

По словам Шатрова, уже одно только решение о строительстве такого тоннеля и разработке соответствующего проекта стало бы событием мирового масштаба.
"И не событием даже века, а событием тысячелетия. Потому что это было бы первое соединение континентов. Причем континентов, которые по разного рода географическим причинам оказались наиболее оторванными друг от друга, хотя при этом очень близко", – сказал Шатров.

Выиграют все

С появлением тоннеля под Беринговым проливом Россия могла бы превратиться в мощный коридор, который связывает Евразию в целом и Европу и Азию по отдельности с Соединенными Штатами Америки сухопутным маршрутом, "и это дало бы большие преимущества России", отметил он.
"Но самое главное: это позволило бы экономить большие деньги странам Евразии, Евросоюза и азиатским государствам, государствам АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество – ред.). Причем технические возможности для этого уже существуют", – подчеркнул Шатров.

Время понимать

Но помимо этого есть политические возможности, и сегодня они мешают реализовать эти колоссальные по своей значимости и эффективности, причем вполне реальные перспективы, добавил политолог.
"Ведь объективно эта дорога в перспективе, например, через Сибирь и Дальний Восток, может действовать, когда по ней будет кому ездить, когда появятся страны, которые готовы будут использовать ее. Возможно ли это сейчас? Вряд ли", – сказал Шатров.
Однако то, что невозможно сегодня, вовсе не обязательно будет невозможным и завтра – выгодные для всех перспективы нужно обсуждать и к ним нужно стремиться, отметил он.
Именно для этого тема строительства исторического тоннеля и была вынесена в мировое публичное поле, тем более сразу после разговора президентов РФ и США, считает политолог.
"Почему, мне кажется, этот разговор начали: чтобы показать каким может быть мир, в котором есть политическое согласие, в котором страны не воюют. Потому что такого рода транспортные коридоры, связывающие континенты, – это будущее нашей планеты. И это из разряда того, какие предложения, какие идеи могли бы обсуждаться на подобных встречах, если бы украинский кризис не затмевал всем глаза", – резюмировал эксперт.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что восьмой по счету телефонный разговор президентов РФ и США Владмира Путина и Дональда Тармпа продлился 2,5 часа, в течение которых лидеры затронули ряд важных тем, в том числе колоссальные перспективы экономического сотрудничества России и Америки.
В начале октября сообщалось, что в Севастополе хотят построить тоннель, который соединит южную и северную части города, причем часть сооружения пройдет под водой – через бухту.
