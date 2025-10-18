https://crimea.ria.ru/20251018/ocheredi-na-krymskom-mostu---obstanovka-na-1500-1150275968.html
Очереди на Крымском мосту - обстановка на 15.00
Очереди на Крымском мосту - обстановка на 15.00 - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Очереди на Крымском мосту - обстановка на 15.00
Крымский мост работает в штатном режиме, очереди на проезд с керченской стороны ожидают 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации. РИА Новости Крым, 18.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очереди на проезд с керченской стороны ожидают 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации.Со стороны Тамани подъезды к транспортному переходу свободны.Утром в субботу и в течение дня очередей на подъездах к транспортному переходу не было.На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельерыКак идет строительство дороги от "Тавриды" до СудакаАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
15:05 18.10.2025