https://crimea.ria.ru/20251018/ocheredi-na-krymskom-mostu---obstanovka-na-1500-1150275968.html

Очереди на Крымском мосту - обстановка на 15.00

Очереди на Крымском мосту - обстановка на 15.00 - РИА Новости Крым, 18.10.2025

Очереди на Крымском мосту - обстановка на 15.00

Крымский мост работает в штатном режиме, очереди на проезд с керченской стороны ожидают 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации. РИА Новости Крым, 18.10.2025

2025-10-18T15:05

2025-10-18T15:05

2025-10-18T15:07

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6531c41aa54204a01b97cff927da6d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очереди на проезд с керченской стороны ожидают 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации.Со стороны Тамани подъезды к транспортному переходу свободны.Утром в субботу и в течение дня очередей на подъездах к транспортному переходу не было.На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельерыКак идет строительство дороги от "Тавриды" до СудакаАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, новости, новости крыма