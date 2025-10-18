https://crimea.ria.ru/20251018/novosti-svo-armiya-rossii-idet-vpered-i-smetaet-sily-protivnika-1150274600.html

Новости СВО: армия России идет вперед и сметает силы противника

Новости СВО: армия России идет вперед и сметает силы противника - РИА Новости Крым, 18.10.2025

Новости СВО: армия России идет вперед и сметает силы противника

Киевский режим потерял еще 1556 боевиков, 14 танков и бронемашин, а также другую технику и вооружения за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2025

2025-10-18T13:20

2025-10-18T13:20

2025-10-18T13:02

министерство обороны рф

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134463698_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_0005f45646922be9d41cdf74d2059a2f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял еще 1556 боевиков, 14 танков и бронемашин, а также другую технику и вооружения за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в субботу.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 205 человек, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 230 солдат, танк, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки разбили до 195 украинских неонацистов, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.Военнослужащие группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 580 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Востока" продолжали продвижение в глубину обороны противника, разбили до 280 вражеских солдат, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня, артиллерийское орудие западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы.В зоне работы бойцов "Днепра" уничтожены более 75 военных вражеской армии, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.Кроме того, средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 140 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 877 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 557 танков и других боевых бронированных машин, 1 603 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 564 орудия полевой артиллерии и миномета, 44 265 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПКАрмия России освободила Плещеевку в ДНРБолее десяти тысяч боевиков потеряли ВСУ за неделю

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины)