Новости СВО: армия России идет вперед и сметает силы противника

18.10.2025
Новости СВО: армия России идет вперед и сметает силы противника
2025-10-18T13:20
2025-10-18T13:02
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял еще 1556 боевиков, 14 танков и бронемашин, а также другую технику и вооружения за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в субботу.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 205 человек, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 230 солдат, танк, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки разбили до 195 украинских неонацистов, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.Военнослужащие группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 580 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Востока" продолжали продвижение в глубину обороны противника, разбили до 280 вражеских солдат, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня, артиллерийское орудие западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы.В зоне работы бойцов "Днепра" уничтожены более 75 военных вражеской армии, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.Кроме того, средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 140 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 877 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 557 танков и других боевых бронированных машин, 1 603 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 564 орудия полевой артиллерии и миномета, 44 265 единиц специальной военной автомобильной техники.
министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины)
Минобороны: ВС РФ уничтожили за сутки еще 1556 украинских боевиков

13:20 18.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял еще 1556 боевиков, 14 танков и бронемашин, а также другую технику и вооружения за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в субботу.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 205 человек, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 230 солдат, танк, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки разбили до 195 украинских неонацистов, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.
Военнослужащие группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 580 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения "Востока" продолжали продвижение в глубину обороны противника, разбили до 280 вражеских солдат, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня, артиллерийское орудие западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы.
В зоне работы бойцов "Днепра" уничтожены более 75 военных вражеской армии, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Кроме того, средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 140 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 877 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 557 танков и других боевых бронированных машин, 1 603 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 564 орудия полевой артиллерии и миномета, 44 265 единиц специальной военной автомобильной техники.
