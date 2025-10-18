Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
Крымский мост свободен для проезда в обе стороны, объект работает штатно. Об этом утром в субботу сообщает Telegram-канал оперативной информации. РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T08:08
2025-10-18T08:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда в обе стороны, объект работает штатно. Об этом утром в субботу сообщает Telegram-канал оперативной информации.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон объекта.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в тренде: на полуострове подвели итоги высокого курортного сезонаНовый год в Крыму: туристы активно бронируют отели на праздникиВ Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры
Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда в обе стороны, объект работает штатно. Об этом утром в субботу сообщает Telegram-канал оперативной информации.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 8 часов утра.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон объекта.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
