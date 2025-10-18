https://crimea.ria.ru/20251018/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-utro-subboty-1150271791.html
Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
Крымский мост свободен для проезда в обе стороны, объект работает штатно. Об этом утром в субботу сообщает Telegram-канал оперативной информации. РИА Новости Крым, 18.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда в обе стороны, объект работает штатно. Об этом утром в субботу сообщает Telegram-канал оперативной информации.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон объекта.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
