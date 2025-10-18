Рейтинг@Mail.ru
Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251018/kometa-lemmon-priblizhaetsya-k-zemle--kogda-i-kuda-smotret-1150273405.html
Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть
Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть
Комета C/2025 A6 Lemmon 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли, но не будет видна невооруженным глазом. Об этом сообщили в субботу в Лаборатории... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T12:55
2025-10-18T11:58
комета
космос
астрономия
земля
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144745579_21:0:1189:657_1920x0_80_0_0_f7e153a0921941e1b46cb3d5325cd709.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Комета C/2025 A6 Lemmon 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли, но не будет видна невооруженным глазом. Об этом сообщили в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Крымчане, как и другие жители России, могут видеть комету C/2025 A6 Lemmon с начала октября через бинокли. Ранее предполагалось, что к концу месяца она должна быть видна невооруженным глазом. При этом астрономы предполагали, что максимально яркой комета будет примерно к 30 октября.Во всех случаях потребуется хорошая стабилизация оптического устройства с помощью штатива, подчеркивают в Лаборатории. Эксперты подчеркивают, что фото получатся исключительно красивыми, если все сделать правильно. Однако отмечают, что комета не будет очень яркой, и чтобы найти ее на небе, придется постараться."Комета в данный момент перемещается от созвездия Гончих Псов в сторону созвездия Волопаса. Ближайшей яркой звездой на небе является Арктур. При этом найти небесное тело по таким приметам, учитывая его слабость, без опыта практически невозможно. Рекомендуется использовать для поиска специализированные приложения", – советуют специалисты.В целом, по мнению сотрудников Лаборатории, информационный шум вокруг кометы является в некоторой степени искусственным и не соответствует реальному масштабу события. В то же время, небесное тело будет наблюдаться как минимум до конца октября - первых чисел ноября и за это время оно может стать ярче в два-три раза.18 сентября потенциально опасный астероид длиной почти 300 метров благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и теперь отдаляется от планеты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерваторииКрымский астроном открыл межзвездную кометуСгорание "звезд": как выглядел метеорный поток Персеиды
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144745579_167:0:1043:657_1920x0_80_0_0_9995173d67b98037f53ef4f9153c4fa4.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
комета, космос, астрономия, земля, общество, новости
Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть

Комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли через три дня – ученые

12:55 18.10.2025
 
© Официальный телеграм-канал комплекса "Новый Херсонес"Посетители Нового Херсонеса через телескоп смогут увидеть туманность Ориона и Юпитер
Посетители Нового Херсонеса через телескоп смогут увидеть туманность Ориона и Юпитер
© Официальный телеграм-канал комплекса "Новый Херсонес"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Комета C/2025 A6 Lemmon 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли, но не будет видна невооруженным глазом. Об этом сообщили в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Крымчане, как и другие жители России, могут видеть комету C/2025 A6 Lemmon с начала октября через бинокли. Ранее предполагалось, что к концу месяца она должна быть видна невооруженным глазом. При этом астрономы предполагали, что максимально яркой комета будет примерно к 30 октября.

"Комета C/2025 A6 Lemmon через трое суток, 21 октября, пройдет на минимальном расстоянии от Земли, составляющем около 89 млн км. Комета не видна и почти наверняка не будет видна невооруженным глазом, но может быть найдена с помощью относительно недорогих фотоаппаратов с хорошей светосилой, а также в простые домашние телескопы", – сообщают ученые.

Во всех случаях потребуется хорошая стабилизация оптического устройства с помощью штатива, подчеркивают в Лаборатории. Эксперты подчеркивают, что фото получатся исключительно красивыми, если все сделать правильно. Однако отмечают, что комета не будет очень яркой, и чтобы найти ее на небе, придется постараться.
"Комета в данный момент перемещается от созвездия Гончих Псов в сторону созвездия Волопаса. Ближайшей яркой звездой на небе является Арктур. При этом найти небесное тело по таким приметам, учитывая его слабость, без опыта практически невозможно. Рекомендуется использовать для поиска специализированные приложения", – советуют специалисты.
В целом, по мнению сотрудников Лаборатории, информационный шум вокруг кометы является в некоторой степени искусственным и не соответствует реальному масштабу события. В то же время, небесное тело будет наблюдаться как минимум до конца октября - первых чисел ноября и за это время оно может стать ярче в два-три раза.
18 сентября потенциально опасный астероид длиной почти 300 метров благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и теперь отдаляется от планеты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории
Крымский астроном открыл межзвездную комету
Сгорание "звезд": как выглядел метеорный поток Персеиды
 
КометакосмосАстрономияЗемляОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45На Землю обрушилась новая магнитная буря
13:31В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину – ранен ребенок
13:20Новости СВО: армия России идет вперед и сметает силы противника
13:09Энергоснабжение Запорожской АЭС – Гросси завил о начале ремонта
12:55Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть
12:45Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК
12:31Армия России освободила Плещеевку в ДНР
12:02В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево
11:41ВСУ атаковали пункт временного размещения на Херсонщине – погибли двое
11:01В Краснодаре мужчина с ножом напал на школьницу
10:45В Крыму процветает свадебный туризм
10:05В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человека
09:44Три человека погибли при взрыве на заводе "Авангард"
09:25Почему в Болгарии не приживается всеобщая русофобия – мнение
08:45Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой
08:15Бензин в Крыму - список адресов АЗС
08:08Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
07:45Встреча Трампа с Зеленским - главные заявления 0:42
07:246 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем
07:04Большие скидки и задержки заказа: названы уловки мошенников
Лента новостейМолния