Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть
Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Комета C/2025 A6 Lemmon 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли, но не будет видна невооруженным глазом. Об этом сообщили в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Крымчане, как и другие жители России, могут видеть комету C/2025 A6 Lemmon с начала октября через бинокли. Ранее предполагалось, что к концу месяца она должна быть видна невооруженным глазом. При этом астрономы предполагали, что максимально яркой комета будет примерно к 30 октября.Во всех случаях потребуется хорошая стабилизация оптического устройства с помощью штатива, подчеркивают в Лаборатории. Эксперты подчеркивают, что фото получатся исключительно красивыми, если все сделать правильно. Однако отмечают, что комета не будет очень яркой, и чтобы найти ее на небе, придется постараться."Комета в данный момент перемещается от созвездия Гончих Псов в сторону созвездия Волопаса. Ближайшей яркой звездой на небе является Арктур. При этом найти небесное тело по таким приметам, учитывая его слабость, без опыта практически невозможно. Рекомендуется использовать для поиска специализированные приложения", – советуют специалисты.В целом, по мнению сотрудников Лаборатории, информационный шум вокруг кометы является в некоторой степени искусственным и не соответствует реальному масштабу события. В то же время, небесное тело будет наблюдаться как минимум до конца октября - первых чисел ноября и за это время оно может стать ярче в два-три раза.18 сентября потенциально опасный астероид длиной почти 300 метров благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и теперь отдаляется от планеты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерваторииКрымский астроном открыл межзвездную кометуСгорание "звезд": как выглядел метеорный поток Персеиды
