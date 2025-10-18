https://crimea.ria.ru/20251018/kakoy-segodnya-prazdnik-18-oktyabrya-1132149952.html

Какой сегодня праздник: 18 октября

Какой сегодня праздник: 18 октября

Сегодня во всем мире отмечают День галстука и День конфет, также это Международный день женского счастья, а еще Европейский день бумажного пакета. В этот день в

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День галстука и День конфет, также это Международный день женского счастья, а еще Европейский день бумажного пакета. В этот день в 1867 году Аляска стала американской, а ученые получили первые данные с поверхности Венеры, но перед этим впервые запустили в космос кошку. В этот день родились писатель-фантаст Кир Булычев, американский актер, режиссер и сценарист Жан-Клод Ван Дамм, Народный артист России Сергей Безруков.Что празднуют в миреГалстуки бывают разные – синие, желтые, красные. Узкие, широкие, в виде бабочки или шнурка. И даже бронированные! "Противоосколочный эффект галстука тебя приятно удивит", – торговцы такими необычными аксессуарами гарантируют, что бронегалстук отлично сочетается с бронежилетом. Или вот еще интересное совместное творение известного бренда Satya Paul Design Studio и ювелирной компании Suashish Diamond Group – галстук из золота весом в 150 граммов, усыпанный алмазами. Всего-то за 220 тыс. долларов. Такой точно не стыдно надеть по случаю празднования Всемирного Дня галстука, который отмечают именно сегодня."Зайди, пожалуйста, в аптеку и возьми полкило конфет", – в XVI веке такая просьба никого бы не удивила. Все потому, что в эпоху ренессанса доктора прописывали конфеты для улучшения состояния и поднятия настроения пациентов. Даже само слово "конфета" переводится с латинского как "готовое лекарство". Вооружившись этим знанием, можно смело "налечь" на сладкое. Тем более сегодня, когда во всем мире празднуют День конфет.Кстати, конфеты могут стать хорошим подарком ко Дню женского счастья. Его тоже отмечают как раз сегодня. Шесть лет назад его придумала американка Карин Рокинд, которая так решила бороться с депрессией. Праздник быстро распространился по планете и теперь в этот день женщин обязательно нужно делать счастливыми. Кроме конфет в этом могут помочь цветы, романтический ужин. Ну или хотя бы освободите свою женщину от мытья посуды.Каждый год в мире выбрасывается 9 млн тонн пластикового мусора, а перерабатывают только 5%. Чтобы хоть немножко уменьшить эти цифры, а заодно повысить продажи своей продукции, ассоциацией ведущих европейских производителей крафт-бумаги был придуман Европейский день бумажного пакета. Кстати, бумажные пакеты действительно стремительно набирают популярность – только в России ежегодно используются около десяти миллиардов единиц такой упаковки.Еще сегодня можно отметить Всемирный день гитары, День сладкой патоки и восточных сладостей и День картофельного пюре. Именины у Алексея, Петра, Дениса, Григория, Юлиана, Александры, Тихона.Знаменательные даты"Не очень-то нам и нужен этот ваш заснеженный северный полуостров", – говорили американцы. А наши настаивали: "Нет, возьмите! Недорого, всего 7,2 млн долларов". И 18 октября 1867 года Аляска стала американской. Первое время наши радовались удачной сделке, а американцы огорчались. А потом в недрах полуострова обнаружилось золото. Тогда наши расстроились, а американцы, наоборот, развеселились. С тех пор отмечают День Аляски в Америке на государственном уровне.Адское местечко и самая горячая планета Солнечной системы, где температура достигает 462 градусов, а давление в сотню раз превышает земное. А еще там постоянно темно, идут кислотные дожди и бушуют ураганы. Сейчас о том, как оно там, на Венере, известно практически все. А вот первые научные данные с ее поверхности ученые получили 18 октября 1967, когда высадили на планете космическую станцию "Венера-4".Думаете, кошки не летают? Ошибаетесь. В 1963 году французы взяли обычную мурку, вживили ей в голову специальные электроды, чтобы оценить кошачьи впечатления от полета, и запустили ее прямиком в космос! На высоте 157 км капсула с котейкой отделилась от носителя и на парашюте опустилась обратно на Землю. Если бы кошка могла говорить, она, наверное, ярко охарактеризовала бы организаторов эксперимента. Кстати, имя кошке дали только после приземления. Фелисетт стала первой и единственной кошкой-космонавтом.Кто родился в этот деньКто не знает девочку из будущего Алису Селезневу и ее литературного "папу" Кира Булычева? Однако не все в курсе, что настоящее имя писателя - Игорь Можейко. Он родился 18 октября 1934 года в Москве. Много лет работал в Институте востоковедения и, чтобы не лишиться этой работы, скрывал, что пишет научную фантастику. Когда все выяснилось, Булычев был настолько популярен, что уволить его было невозможно. Ему принадлежит авторство множества фантастических произведений для детей и взрослых, при этом больше двух десятков из них экранизированы.Жан-Клод Ван Дамм – американский актер, сыгравший около шестидесяти киноролей, включая хиты проката "Кровавый спорт", "Двойной удар" и "Универсальный солдат", – сегодня отмечает 64-летие. Прежде чем стать киноактером, Ван Дамм достиг немалых успехов в профессиональном спорте. А еще артист долгие годы занимался балетом. Отсюда отличная растяжка и его знаменитый шпагат.Бандит Саша Белый и поэт Сергей Есенин. А еще Владимир Высоцкий, Александр Пушкин, и даже Иешуа Га-Ноцри. Этот актер сыграл огромное число ролей в кино и театре, получил невероятное количество наград и премий и полюбился миллионам зрительниц по всей стране. Речь о Сергее Безрукове, у которого тоже сегодня день рождения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

