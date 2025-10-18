Рейтинг@Mail.ru
Глава Крыма выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Грача - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Глава Крыма выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Грача
Глава Крыма выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Грача - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Глава Крыма выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Грача
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Грача. РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T20:57
2025-10-18T21:02
сергей аксенов
леонид грач
утраты
память
крым
новости крыма
политика
СИФМЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Грача."Ушел из жизни Леонид Иванович Грач. Опытный политик и руководитель, Леонид Иванович много лет работал на благо Крыма, возглавлял Верховный Совет республики, внес достойный вклад в развитие нашего региона. Его жизнь и деятельность – неотъемлемая часть новейшей крымской истории. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Леонида Ивановича, всем, кто его знал. Светлая память!", - написал Аксенов в своем ТГ-канале.Советский, украинский и российский политический деятель, председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым с 14 мая 1998 по 29 апреля 2002 года. Доктор исторических наук, профессор Леонид Грач скончался на 78-м году жизни, сообщил ранее в субботу председатель центрального комитета коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.
сергей аксенов, леонид грач, утраты, память, крым, новости крыма, политика
Глава Крыма выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Грача

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Грача

20:57 18.10.2025 (обновлено: 21:02 18.10.2025)
 
Глава Крыма Сергей Аксенов
СИФМЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Грача.
"Ушел из жизни Леонид Иванович Грач. Опытный политик и руководитель, Леонид Иванович много лет работал на благо Крыма, возглавлял Верховный Совет республики, внес достойный вклад в развитие нашего региона. Его жизнь и деятельность – неотъемлемая часть новейшей крымской истории. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Леонида Ивановича, всем, кто его знал. Светлая память!", - написал Аксенов в своем ТГ-канале.
Советский, украинский и российский политический деятель, председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым с 14 мая 1998 по 29 апреля 2002 года. Доктор исторических наук, профессор Леонид Грач скончался на 78-м году жизни, сообщил ранее в субботу председатель центрального комитета коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.
