Глава Крыма выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Грача
2025-10-18T20:57
2025-10-18T20:57
2025-10-18T21:02
СИФМЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Грача."Ушел из жизни Леонид Иванович Грач. Опытный политик и руководитель, Леонид Иванович много лет работал на благо Крыма, возглавлял Верховный Совет республики, внес достойный вклад в развитие нашего региона. Его жизнь и деятельность – неотъемлемая часть новейшей крымской истории. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Леонида Ивановича, всем, кто его знал. Светлая память!", - написал Аксенов в своем ТГ-канале.Советский, украинский и российский политический деятель, председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым с 14 мая 1998 по 29 апреля 2002 года. Доктор исторических наук, профессор Леонид Грач скончался на 78-м году жизни, сообщил ранее в субботу председатель центрального комитета коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:57 18.10.2025 (обновлено: 21:02 18.10.2025)