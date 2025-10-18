Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20251018/armiya-rossii-osvobodila-plescheevku-v-dnr-1150274200.html
Армия России освободила Плещеевку в ДНР
Армия России освободила Плещеевку в ДНР
Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T12:31
2025-10-18T12:32
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83d5678f3354a3f83d53725b1a647d9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, сообщило Минобороны России.В пятницу сообщалось, что военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской.Всего за неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта. Ранее на этой неделе сообщалось об освобождении Балагана, Московского и Новопавловки в Донбассе, Алексеевки в Днепропетровской области, Боровской Андреевки в Харьковская области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВОПутин назвал число российских военных в зоне СВОАрмия России продвигается вперед - хроники СВО
вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
12:31 18.10.2025 (обновлено: 12:32 18.10.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
В пятницу сообщалось, что военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской.
Всего за неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта. Ранее на этой неделе сообщалось об освобождении Балагана, Московского и Новопавловки в Донбассе, Алексеевки в Днепропетровской области, Боровской Андреевки в Харьковская области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
Путин назвал число российских военных в зоне СВО
Армия России продвигается вперед - хроники СВО
 
Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовости
 
