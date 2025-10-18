https://crimea.ria.ru/20251018/armiya-rossii-osvobodila-plescheevku-v-dnr-1150274200.html
Армия России освободила Плещеевку в ДНР
2025-10-18
Армия России освободила Плещеевку в ДНР

Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, сообщило Минобороны России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, сообщило Минобороны России.В пятницу сообщалось, что военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской.Всего за неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта. Ранее на этой неделе сообщалось об освобождении Балагана, Московского и Новопавловки в Донбассе, Алексеевки в Днепропетровской области, Боровской Андреевки в Харьковская области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВОПутин назвал число российских военных в зоне СВОАрмия России продвигается вперед - хроники СВО
