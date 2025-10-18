https://crimea.ria.ru/20251018/armiya-rossii-osvobodila-plescheevku-v-dnr-1150274200.html

Армия России освободила Плещеевку в ДНР

Армия России освободила Плещеевку в ДНР - РИА Новости Крым, 18.10.2025

Армия России освободила Плещеевку в ДНР

Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, сообщило Минобороны России.В пятницу сообщалось, что военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской.Всего за неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта. Ранее на этой неделе сообщалось об освобождении Балагана, Московского и Новопавловки в Донбассе, Алексеевки в Днепропетровской области, Боровской Андреевки в Харьковская области.

2025

Новости

