Житель Краснодара купил у мошенников "ключ от домофона" за 35 миллионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Житель Краснодара отдал мошенникам 35 миллионов рублей за "электронный ключ от домофона". Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.По данным правоохранителей, 48-летнему жителю кубанской столицы позвонили неизвестные и попросили назвать электронный код для оформления заявки на замену магнитного ключа от домофона.Всего мужчина совершил 73 банковские операции и пополнил кошелек аферистов на 35 млн рублей, отметили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка отдала аферистам 170 тысяч "на домофон"Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услугиБанк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников

