Житель Краснодара купил у мошенников "ключ от домофона" за 35 миллионов - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Житель Краснодара купил у мошенников "ключ от домофона" за 35 миллионов
Житель Краснодара купил у мошенников "ключ от домофона" за 35 миллионов - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Житель Краснодара купил у мошенников "ключ от домофона" за 35 миллионов
Житель Краснодара отдал мошенникам 35 миллионов рублей за "электронный ключ от домофона". Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T15:03
2025-10-17T15:01
краснодар
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
происшествия
мошенничество
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Житель Краснодара отдал мошенникам 35 миллионов рублей за "электронный ключ от домофона". Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.По данным правоохранителей, 48-летнему жителю кубанской столицы позвонили неизвестные и попросили назвать электронный код для оформления заявки на замену магнитного ключа от домофона.Всего мужчина совершил 73 банковские операции и пополнил кошелек аферистов на 35 млн рублей, отметили в ведомстве.
краснодар, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, мошенничество, общество, новости
Житель Краснодара купил у мошенников "ключ от домофона" за 35 миллионов

Житель Краснодара отдал мошенникам 35 миллионов рублей за "ключ от домофона"

15:03 17.10.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Житель Краснодара отдал мошенникам 35 миллионов рублей за "электронный ключ от домофона". Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
По данным правоохранителей, 48-летнему жителю кубанской столицы позвонили неизвестные и попросили назвать электронный код для оформления заявки на замену магнитного ключа от домофона.
"После мошенники использовали классическую схему - запугали потерпевшего взломом Госуслуг, кражей личных данных и риском перевода сбережений на финансирование недружественного государства. Мужчина поверил подставным сотрудникам Центробанка, Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которые убедили его перевести накопления на "безопасный счет", – раскрыли схему в полиции.
Всего мужчина совершил 73 банковские операции и пополнил кошелек аферистов на 35 млн рублей, отметили в ведомстве.
КраснодарКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюПроисшествияМошенничествоОбществоНовости
 
