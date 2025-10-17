Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие

https://crimea.ria.ru/20251017/vzryv-proizoshel-na-zavode-avangard-v-sterlitamake--chto-izvestno-1150266507.html
2025-10-17T18:43
2025-10-17T18:43
2025-10-17T18:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв на заводе "Авангард". Об этом сообщили в городской администрации.Ситуация после ЧП находится под контролем, причину случившегося устанавливаются.Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров уточнил, что в результате взрыва есть пострадавшие.Сейчас на месте работают все оперативные службы и представители правоохранительных органов.Завод "Авангард" основан в 1943 году. Предприятие ежегодно успешно выполняет государственные оборонные заказы по утилизации вооружений и военной техники, государственные контракты по перекомплектации, перетарке спецпродукции, выпуску тары для нужд государственного резерва и других заказчиков. Также занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции.
18:43 17.10.2025 (обновлено: 18:54 17.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв на заводе "Авангард". Об этом сообщили в городской администрации.
"Сегодня, 17 октября, на ФКП (федеральное казенное предприятие - ред.) "Авангард" в одном из цехов произошел взрыв. В настоящее время на месте работают все службы и ведомства. Данные о погибших и пострадавших уточняются", - сказано в сообщении.
Ситуация после ЧП находится под контролем, причину случившегося устанавливаются.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров уточнил, что в результате взрыва есть пострадавшие.
"Здание цеха получило серьезные повреждения. Сотрудники завода эвакуированы. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь", - написал он в Telegram.
Сейчас на месте работают все оперативные службы и представители правоохранительных органов.
Завод "Авангард" основан в 1943 году. Предприятие ежегодно успешно выполняет государственные оборонные заказы по утилизации вооружений и военной техники, государственные контракты по перекомплектации, перетарке спецпродукции, выпуску тары для нужд государственного резерва и других заказчиков. Также занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции.
