Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие
Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие
В городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв на заводе "Авангард". Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T18:43
2025-10-17T18:54
происшествия
взрыв
новости
башкортостан
новости
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв на заводе "Авангард". Об этом сообщили в городской администрации.Ситуация после ЧП находится под контролем, причину случившегося устанавливаются.Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров уточнил, что в результате взрыва есть пострадавшие.Сейчас на месте работают все оперативные службы и представители правоохранительных органов.Завод "Авангард" основан в 1943 году. Предприятие ежегодно успешно выполняет государственные оборонные заказы по утилизации вооружений и военной техники, государственные контракты по перекомплектации, перетарке спецпродукции, выпуску тары для нужд государственного резерва и других заказчиков. Также занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции.
башкортостан
россия
происшествия, взрыв, новости, башкортостан, новости, россия
Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие

В Башкортостане на заводе "Авангард" произошел взрыв в одном из цехов – есть пострадавшие

18:43 17.10.2025 (обновлено: 18:54 17.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашины полиции и МЧС. Архивное фото
Машины полиции и МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв на заводе "Авангард". Об этом сообщили в городской администрации.

"Сегодня, 17 октября, на ФКП (федеральное казенное предприятие - ред.) "Авангард" в одном из цехов произошел взрыв. В настоящее время на месте работают все службы и ведомства. Данные о погибших и пострадавших уточняются", - сказано в сообщении.

Ситуация после ЧП находится под контролем, причину случившегося устанавливаются.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров уточнил, что в результате взрыва есть пострадавшие.
"Здание цеха получило серьезные повреждения. Сотрудники завода эвакуированы. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь", - написал он в Telegram.
Сейчас на месте работают все оперативные службы и представители правоохранительных органов.
Завод "Авангард" основан в 1943 году. Предприятие ежегодно успешно выполняет государственные оборонные заказы по утилизации вооружений и военной техники, государственные контракты по перекомплектации, перетарке спецпродукции, выпуску тары для нужд государственного резерва и других заказчиков. Также занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния