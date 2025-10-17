https://crimea.ria.ru/20251017/vzryv-proizoshel-na-zavode-avangard-v-sterlitamake--chto-izvestno-1150266507.html

Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие

В городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв на заводе "Авангард". Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T18:43

2025-10-17T18:43

2025-10-17T18:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв на заводе "Авангард". Об этом сообщили в городской администрации.Ситуация после ЧП находится под контролем, причину случившегося устанавливаются.Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров уточнил, что в результате взрыва есть пострадавшие.Сейчас на месте работают все оперативные службы и представители правоохранительных органов.Завод "Авангард" основан в 1943 году. Предприятие ежегодно успешно выполняет государственные оборонные заказы по утилизации вооружений и военной техники, государственные контракты по перекомплектации, перетарке спецпродукции, выпуску тары для нужд государственного резерва и других заказчиков. Также занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

