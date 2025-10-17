https://crimea.ria.ru/20251017/vsu-dronami-atakovali-krym---povrezhdeny-neskolko-elektropodstantsiy-1150245481.html

ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций

Несколько электроподстанций повреждены на территории Крыма в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Несколько электроподстанций повреждены на территории Крыма в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Подробнее о времени окончания ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позже на официальных информационных ресурсах правительства Республики Крым, сказал Аксенов.И призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец проинформировал, что на территории района произошло аварийное отключение электроэнергии. На месте работают ремонтные бригады энергетиков. Также о перебоях со светом сообщили власти Евпатории.Как сообщалось, за ночь силы ПВО сбили над российскими территориями 61 украинский беспилотник, из них 32 - над Крымом. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

