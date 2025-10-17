https://crimea.ria.ru/20251017/vsu-dronami-atakovali-krym---povrezhdeny-neskolko-elektropodstantsiy-1150245481.html
ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций
ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций - РИА Новости Крым, 17.10.2025
ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций
Несколько электроподстанций повреждены на территории Крыма в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T08:14
2025-10-17T08:14
2025-10-17T09:48
крым
срочные новости крыма
происшествия
атаки всу на крым
отключение электроэнергии в крыму
сергей аксенов
атака бпла на электроподстанции крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963372_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a617183d62929361c9b4a07f2b22476a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Несколько электроподстанций повреждены на территории Крыма в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Подробнее о времени окончания ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позже на официальных информационных ресурсах правительства Республики Крым, сказал Аксенов.И призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец проинформировал, что на территории района произошло аварийное отключение электроэнергии. На месте работают ремонтные бригады энергетиков. Также о перебоях со светом сообщили власти Евпатории.Как сообщалось, за ночь силы ПВО сбили над российскими территориями 61 украинский беспилотник, из них 32 - над Крымом. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963372_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_86ca5199c0f842cf58936e616fa7d2c2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, происшествия, атаки всу на крым, отключение электроэнергии в крыму, сергей аксенов, атака бпла на электроподстанции крыма
ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций
При атаке беспилотников ВСУ на Крым повреждены несколько электроподстанций - Аксенов
08:14 17.10.2025 (обновлено: 09:48 17.10.2025)