Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады
Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады
Вопрос поставок Украине американских ракет Tomahawk официально поставлен на паузу. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Верховной... РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вопрос поставок Украине американских ракет Tomahawk официально поставлен на паузу. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
Новости
украина, поставки западного оружия украине, оружие, дальнобойное оружие, ракета tomahawk, верховная рада украины, новости, в мире, сша
Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады

Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине пока не обсуждается – депутат Верховной рады

17:24 17.10.2025
 
© AP Photo Ford WilliamsЭсминец USS Porter (DDG 78) запускает ракету "Томагавк"
Эсминец USS Porter (DDG 78) запускает ракету Томагавк - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo Ford Williams
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вопрос поставок Украине американских ракет Tomahawk официально поставлен на паузу. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
"Пока будет поставлен на паузу вопрос о поставках Tomahawk, но весь остальной спектр вопросов будет обсуждаться", - сказал нардеп.
В частности, по его словам, киевский режим продолжает договариваться с США об увеличении поставок систем ПВО и ракет к ним за счет европейского финансирования и о сотрудничестве между оборонными предприятиями по созданию совместных производств в рамках программы Build with Ukraine ("Создавай вместе с Украиной" – ред.).
"Там, где будут использоваться технологии обоих стран. Например, наши дронные и ракетные технологии. И мы рассчитываем, что страны-партнеры тоже будут делиться с нами своими технологиями", – пояснил глава украинского профильного парламентского комитета.
В начале недели президент США Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован, он также сообщил, что планирует обсудить вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным. В четверг по инициативе РФ между лидерами России и США состоялся восьмой по счету телефонный разговор.
После этого диалога Трамп заявил, что Штатам тоже нужны ракеты Tomahawk, страна не может истощать свои ресурсы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора озвучил позицию Путина, которая была донесена до Трампа и в соответствии с которой ракеты Tomahawk не изменят положения на поле боя, но нанесут существенный ущерб в отношении между РФ и США.
УкраинаПоставки западного оружия УкраинеОружиеДальнобойное оружиеРакета TomahawkВерховная Рада УкраиныНовостиВ миреСША
 
