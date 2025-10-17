Рейтинг@Mail.ru
Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией
Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией
НАТО готовит Болгарию в качестве одного из плацдармов для военного противостояния с Россией, делая это против воли болгарского народа. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. НАТО готовит Болгарию в качестве одного из плацдармов для военного противостояния с Россией, делая это против воли болгарского народа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила журналист из Болгарии Ася Зуан.По ее словам, Североатлантический альянс понимает привлекательность Болгарии как плацдарма на случай противостояния с Россией, к которому толкают Европу ястребы из ЕС и США, и этим объясняется повышенное к ней внимание в последнее время.Вторая причина – производственные мощности: сторонникам войны интересны "несколько очень качественных заводов по производству вооружения и боеприпасов", работа которых до сих пор ведется в Болгарии в советских традициях, подчеркнула она."Когда строилась наша государственность, шла работа над военными традициями, это все было сделано благодаря прямому участию и помощи советского народа, Советского Союза. И наш военно-промышленный комплекс работает до сих пор по советским традициям", – сказала болгарская журналистка.Она отметила, что совсем недавно в Болгарию приезжала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен именно для того, чтобы осмотреть, чем располагаем республика.Она подчеркнула, что болгары неоднократно выходили на протестные акции и митинги против наращивания вооружений, военной помощи Украине и противостояния с РФ, а также с требованиями провести референдум о выходе Болгарии из НАТО, но нигде в западных СМИ этого не показали и не сказали ни слова."Народ борется всеми силами в одиночку, потому что мы изолированы, можно сказать, информационно. Нас позиционируют в СМИ как страну-члена НАТО, но мы не воспринимаем себя так. Мы - нация, которая очень духовно близка к России. Мы себя считаем братскими народами. Вот почему на нас упор очень сильный", – поделилась представитель болгарской интеллигенции.
Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией

НАТО втягивает Болгарию в противостояние Европы с Россией против воли болгар – журналист

22:17 17.10.2025
 
© AP Photo Valentina PetrovaАнтиправительственный демонстрант в футболке с фотографией Путина и плакатом на русском языке "Я друг Путина" во время антиправительственной демонстрации перед зданием болгарского парламента в Софии
Антиправительственный демонстрант в футболке с фотографией Путина и плакатом на русском языке Я друг Путина во время антиправительственной демонстрации перед зданием болгарского парламента в Софии - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo Valentina Petrova
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. НАТО готовит Болгарию в качестве одного из плацдармов для военного противостояния с Россией, делая это против воли болгарского народа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила журналист из Болгарии Ася Зуан.
По ее словам, Североатлантический альянс понимает привлекательность Болгарии как плацдарма на случай противостояния с Россией, к которому толкают Европу ястребы из ЕС и США, и этим объясняется повышенное к ней внимание в последнее время.
"Почему упор на Болгарию особенно жесткий? Мы для них очень привлекательны. Во-первых, геополитическое расположение нашей страны. Моя любимая Варна находится напротив Крыма. Им нужно иметь контроль над Черным морем. Это раз", – сказала Зуан.
Вторая причина – производственные мощности: сторонникам войны интересны "несколько очень качественных заводов по производству вооружения и боеприпасов", работа которых до сих пор ведется в Болгарии в советских традициях, подчеркнула она.
"Когда строилась наша государственность, шла работа над военными традициями, это все было сделано благодаря прямому участию и помощи советского народа, Советского Союза. И наш военно-промышленный комплекс работает до сих пор по советским традициям", – сказала болгарская журналистка.
Она отметила, что совсем недавно в Болгарию приезжала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен именно для того, чтобы осмотреть, чем располагаем республика.
"То есть, они приходят и оценивают наш военный потенциал, говорят о необходимости вооружаться. А поскольку им не хватает производственной мощности, они готовы использовать Болгарию, даже не спрашивая болгарский народ. А мы категорически против", – добавила Зуан.
Она подчеркнула, что болгары неоднократно выходили на протестные акции и митинги против наращивания вооружений, военной помощи Украине и противостояния с РФ, а также с требованиями провести референдум о выходе Болгарии из НАТО, но нигде в западных СМИ этого не показали и не сказали ни слова.
"Народ борется всеми силами в одиночку, потому что мы изолированы, можно сказать, информационно. Нас позиционируют в СМИ как страну-члена НАТО, но мы не воспринимаем себя так. Мы - нация, которая очень духовно близка к России. Мы себя считаем братскими народами. Вот почему на нас упор очень сильный", – поделилась представитель болгарской интеллигенции.
