Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. НАТО готовит Болгарию в качестве одного из плацдармов для военного противостояния с Россией, делая это против воли болгарского народа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила журналист из Болгарии Ася Зуан.По ее словам, Североатлантический альянс понимает привлекательность Болгарии как плацдарма на случай противостояния с Россией, к которому толкают Европу ястребы из ЕС и США, и этим объясняется повышенное к ней внимание в последнее время.Вторая причина – производственные мощности: сторонникам войны интересны "несколько очень качественных заводов по производству вооружения и боеприпасов", работа которых до сих пор ведется в Болгарии в советских традициях, подчеркнула она."Когда строилась наша государственность, шла работа над военными традициями, это все было сделано благодаря прямому участию и помощи советского народа, Советского Союза. И наш военно-промышленный комплекс работает до сих пор по советским традициям", – сказала болгарская журналистка.Она отметила, что совсем недавно в Болгарию приезжала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен именно для того, чтобы осмотреть, чем располагаем республика.Она подчеркнула, что болгары неоднократно выходили на протестные акции и митинги против наращивания вооружений, военной помощи Украине и противостояния с РФ, а также с требованиями провести референдум о выходе Болгарии из НАТО, но нигде в западных СМИ этого не показали и не сказали ни слова."Народ борется всеми силами в одиночку, потому что мы изолированы, можно сказать, информационно. Нас позиционируют в СМИ как страну-члена НАТО, но мы не воспринимаем себя так. Мы - нация, которая очень духовно близка к России. Мы себя считаем братскими народами. Вот почему на нас упор очень сильный", – поделилась представитель болгарской интеллигенции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Польша угрожает НАТО закрыть хаб для поставок оружия Украине Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение Эстонию никто не пожалеет: эксперт о судьбе "застрельщика" НАТО против РФ

