В Сочи отразили ракетную атаку - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Сочи отразили ракетную атаку
В Сочи отразили ракетную атаку - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Сочи отразили ракетную атаку
Система ПВО отражает ракетную атаку в Сочи, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T06:00
2025-10-17T06:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Система ПВО отражает ракетную атаку в Сочи, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.Глава города попросил жителей, особенно тех, кто живет рядом с береговой линией, ни в коем случае не выходить на улицу и находиться в глухом помещении без окон.В 6.30 угрозу атаки сняли.Ранее в Сочи ввели дополнительные меры безопасности, предусматривающие запрет на выход судов из портов во время угроз атак беспилотников или морских дронов.На сегодняшний день в Сочи функционируют более 200 защитных сооружений, а около 1200 подвалов в многоквартирных домах могут использоваться в качестве временных укрытий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
В Сочи отразили ракетную атаку

В Сочи силы ПВО отразили ракетную атаку

06:00 17.10.2025 (обновлено: 06:33 17.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Система ПВО отражает ракетную атаку в Сочи, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

"Внимание! В Сочи работает система ПВО. Отражается ракетная атака. Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности", — написал он около пяти утра.

Глава города попросил жителей, особенно тех, кто живет рядом с береговой линией, ни в коем случае не выходить на улицу и находиться в глухом помещении без окон.
В 6.30 угрозу атаки сняли.
Ранее в Сочи ввели дополнительные меры безопасности, предусматривающие запрет на выход судов из портов во время угроз атак беспилотников или морских дронов.
На сегодняшний день в Сочи функционируют более 200 защитных сооружений, а около 1200 подвалов в многоквартирных домах могут использоваться в качестве временных укрытий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
