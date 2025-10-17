https://crimea.ria.ru/20251017/v-sochi-otrazhayut-raketnuyu-ataku-1150243926.html
В Сочи отразили ракетную атаку
В Сочи отразили ракетную атаку
Система ПВО отражает ракетную атаку в Сочи, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T06:00
2025-10-17T06:00
2025-10-17T06:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Система ПВО отражает ракетную атаку в Сочи, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.Глава города попросил жителей, особенно тех, кто живет рядом с береговой линией, ни в коем случае не выходить на улицу и находиться в глухом помещении без окон.В 6.30 угрозу атаки сняли.Ранее в Сочи ввели дополнительные меры безопасности, предусматривающие запрет на выход судов из портов во время угроз атак беспилотников или морских дронов.На сегодняшний день в Сочи функционируют более 200 защитных сооружений, а около 1200 подвалов в многоквартирных домах могут использоваться в качестве временных укрытий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:00 17.10.2025 (обновлено: 06:33 17.10.2025)