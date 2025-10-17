https://crimea.ria.ru/20251017/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1150266856.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для севастопольцев и гостей города организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Рейсы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.Причины приостановки морского сообщения не называются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе остановили морской транспорт
