В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T19:08
2025-10-17T19:09
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для севастопольцев и гостей города организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Рейсы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.Причины приостановки морского сообщения не называются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

19:08 17.10.2025 (обновлено: 19:09 17.10.2025)
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
Для севастопольцев и гостей города организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Рейсы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.
Причины приостановки морского сообщения не называются.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяЛогистика
 
