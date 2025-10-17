В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества
В Сакском районе Крыма восстановлена подача электроэнергии в полном объеме – власти
12:43 17.10.2025 (обновлено: 12:57 17.10.2025)
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия ГоцанюкаЭлектроподстанция в Крыму
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Подача электроэнергии в семь населенных пунктов Сакского района Крыма, обесточенных из-за атак ВСУ, восстановлена. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
"Работы по восстановлению подачи электроэнергии в ранее обесточенные населенные пункты Сакского района — села Прибрежное, Лесновка, Владимировка, Гаршино, Куликовка, Столбовое и Лушино — завершены в полном объеме", - написал он Telegram.
Он отметил, что на данный момент все объекты функционируют в штатном режиме.
В ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения.
По данным Минобороны, за ночь над Крымом уничтожены 32 вражеских дрона. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, повреждения в результате атаки получили несколько электроподстанций.
О перебоях электроснабжения в Саксом районе сообщалось утром в пятницу. Отключения электроэнергии также фиксируют в Джанкойском районе. Перебои со светом возникли и в Евпатории. Из-за этого школы и детские сады города будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания, уточнил глава евпаторийской администрации Александр Юрьев.