В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества - РИА Новости Крым, 17.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251017/v-sakskom-rayone-vosstanovili-podachu-elektrichestva-1150253588.html
В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества
В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества
Подача электроэнергии в семь населенных пунктов Сакского района Крыма, обесточенных из-за атак ВСУ, восстановлена. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий... РИА Новости Крым, 17.10.2025
крым
сакский район
юрий гоцанюк
энергосистема крыма
электричество
энергетика
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150253641_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9e5f914655a5b9c4894f39e50b13ac58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Подача электроэнергии в семь населенных пунктов Сакского района Крыма, обесточенных из-за атак ВСУ, восстановлена. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.Он отметил, что на данный момент все объекты функционируют в штатном режиме.В ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения.По данным Минобороны, за ночь над Крымом уничтожены 32 вражеских дрона. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, повреждения в результате атаки получили несколько электроподстанций.О перебоях электроснабжения в Саксом районе сообщалось утром в пятницу. Отключения электроэнергии также фиксируют в Джанкойском районе. Перебои со светом возникли и в Евпатории. Из-за этого школы и детские сады города будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания, уточнил глава евпаторийской администрации Александр Юрьев.
крым
сакский район
Новости
крым, сакский район, юрий гоцанюк, энергосистема крыма, электричество, энергетика, новости крыма, срочные новости крыма
В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества

В Сакском районе Крыма восстановлена подача электроэнергии в полном объеме – власти

12:43 17.10.2025 (обновлено: 12:57 17.10.2025)
 
Электроподстанция в Крыму
Электроподстанция в Крыму
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Подача электроэнергии в семь населенных пунктов Сакского района Крыма, обесточенных из-за атак ВСУ, восстановлена. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
"Работы по восстановлению подачи электроэнергии в ранее обесточенные населенные пункты Сакского района — села Прибрежное, Лесновка, Владимировка, Гаршино, Куликовка, Столбовое и Лушино — завершены в полном объеме", - написал он Telegram.
Он отметил, что на данный момент все объекты функционируют в штатном режиме.
В ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения.
По данным Минобороны, за ночь над Крымом уничтожены 32 вражеских дрона. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, повреждения в результате атаки получили несколько электроподстанций.
О перебоях электроснабжения в Саксом районе сообщалось утром в пятницу. Отключения электроэнергии также фиксируют в Джанкойском районе. Перебои со светом возникли и в Евпатории. Из-за этого школы и детские сады города будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания, уточнил глава евпаторийской администрации Александр Юрьев.
