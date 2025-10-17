https://crimea.ria.ru/20251017/v-sakskom-rayone-vosstanovili-podachu-elektrichestva-1150253588.html

В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества

В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества - РИА Новости Крым, 17.10.2025

В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества

Подача электроэнергии в семь населенных пунктов Сакского района Крыма, обесточенных из-за атак ВСУ, восстановлена. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий... РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T12:43

2025-10-17T12:43

2025-10-17T12:57

крым

сакский район

юрий гоцанюк

энергосистема крыма

электричество

энергетика

новости крыма

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150253641_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9e5f914655a5b9c4894f39e50b13ac58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Подача электроэнергии в семь населенных пунктов Сакского района Крыма, обесточенных из-за атак ВСУ, восстановлена. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.Он отметил, что на данный момент все объекты функционируют в штатном режиме.В ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения.По данным Минобороны, за ночь над Крымом уничтожены 32 вражеских дрона. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, повреждения в результате атаки получили несколько электроподстанций.О перебоях электроснабжения в Саксом районе сообщалось утром в пятницу. Отключения электроэнергии также фиксируют в Джанкойском районе. Перебои со светом возникли и в Евпатории. Из-за этого школы и детские сады города будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания, уточнил глава евпаторийской администрации Александр Юрьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

сакский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сакский район, юрий гоцанюк, энергосистема крыма, электричество, энергетика, новости крыма, срочные новости крыма