В Крыму и Севастополе из аварийных домов переселят 264 жильца

2025-10-17T16:27

2025-10-17T16:27

2025-10-17T16:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крым, Севастополь и еще 21 регион России получат федеральное финансирование на расселение жителей из аварийных домов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Выделенные средства позволят переселить 264 крымчан и севастопольцев из признанного непригодными для проживания жилфонда. Об этом сказано на официальном портале правительства РФ.По данным зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, всего 23 российских региона получат более 8,3 миллиардов рублей на переселение 15,8 тысячи человек из аварийных домов общей площадью порядка 285 тысяч квадратных метров."На сегодняшний день расселение по проектам комплексного развития территорий ведется в 32 регионах. Жилищные условия уже улучшили более 18 тысяч человек, переехав из непригодных для проживания домов общей площадью порядка 317 тысяч квадратных метров", – рассказал гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.С 2025 по 2030 год в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланировано к переселению 345 тысяч человек из 6,2 миллионов квадратных метров аварийного жилья.

