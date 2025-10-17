Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе из аварийных домов переселят 264 жильца - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/v-krymu-i-sevastopole-iz-avariynogo-zhilya-pereselyat-bolshe-250-chelovek-1150261281.html
В Крыму и Севастополе из аварийных домов переселят 264 жильца
В Крыму и Севастополе из аварийных домов переселят 264 жильца - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Крыму и Севастополе из аварийных домов переселят 264 жильца
Крым, Севастополь и еще 21 регион России получат федеральное финансирование на расселение жителей из аварийных домов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T16:27
2025-10-17T16:35
правительство россии
марат хуснуллин
переселение из аварийного жилья
жилье
жилье в крыму
крым
севастополь
новости крыма
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133825901_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_feccfb2216e2f8e221b4b587fc1cc575.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крым, Севастополь и еще 21 регион России получат федеральное финансирование на расселение жителей из аварийных домов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Выделенные средства позволят переселить 264 крымчан и севастопольцев из признанного непригодными для проживания жилфонда. Об этом сказано на официальном портале правительства РФ.По данным зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, всего 23 российских региона получат более 8,3 миллиардов рублей на переселение 15,8 тысячи человек из аварийных домов общей площадью порядка 285 тысяч квадратных метров."На сегодняшний день расселение по проектам комплексного развития территорий ведется в 32 регионах. Жилищные условия уже улучшили более 18 тысяч человек, переехав из непригодных для проживания домов общей площадью порядка 317 тысяч квадратных метров", – рассказал гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.С 2025 по 2030 год в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланировано к переселению 345 тысяч человек из 6,2 миллионов квадратных метров аварийного жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного домаОбрушаются потолки в доме: Бастрыкин затребовал доклад из СевастополяГоспрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жилья
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133825901_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_aabbf89187ee823a2bde70ff19cd148e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство россии, марат хуснуллин, переселение из аварийного жилья, жилье, жилье в крыму, крым, севастополь, новости крыма, новости, общество
В Крыму и Севастополе из аварийных домов переселят 264 жильца

Крым и Севастополь получат больше 200 млн рублей на переселение из аварийного жилья

16:27 17.10.2025 (обновлено: 16:35 17.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крым, Севастополь и еще 21 регион России получат федеральное финансирование на расселение жителей из аварийных домов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Выделенные средства позволят переселить 264 крымчан и севастопольцев из признанного непригодными для проживания жилфонда. Об этом сказано на официальном портале правительства РФ.

"Республика Крым – 220,9 млн рублей на переселение 167 человек из аварийных домов площадью 2,4 тысячи кв. м. Севастополь – 2,9 млн рублей на переселение 97 человек из аварийных домов площадью 1,4 тысячи кв. м", - говорится в сообщении.

По данным зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, всего 23 российских региона получат более 8,3 миллиардов рублей на переселение 15,8 тысячи человек из аварийных домов общей площадью порядка 285 тысяч квадратных метров.
"На сегодняшний день расселение по проектам комплексного развития территорий ведется в 32 регионах. Жилищные условия уже улучшили более 18 тысяч человек, переехав из непригодных для проживания домов общей площадью порядка 317 тысяч квадратных метров", – рассказал гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.
С 2025 по 2030 год в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланировано к переселению 345 тысяч человек из 6,2 миллионов квадратных метров аварийного жилья.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома
Обрушаются потолки в доме: Бастрыкин затребовал доклад из Севастополя
Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жилья
 
Правительство РоссииМарат ХуснуллинПереселение из аварийного жильяЖильеЖилье в КрымуКрымСевастопольНовости КрымаНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады
17:12В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику
17:00Президент собрал Совбез
16:50Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров
16:38ПСБ подключил сервис Mir Pass к бизнес-картам крымских предпринимателей
16:27В Крыму и Севастополе из аварийных домов переселят 264 жильца
16:17На подъезде к Крымском мосту растет очередь
15:56Сильное землетрясение произошло в Пакистане
15:42В Болгарии назвали ЕС сектой из-за Украины и антироссийских санкций
15:29Украина ведет "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб
15:14Поезда в Крым прибыли на станции назначения после задержек
15:03Житель Краснодара купил у мошенников "ключ от домофона" за 35 миллионов
14:52Жизнь на "до" и "после": семь лет со дня трагедии в керченском политехе
14:40В Феодосии в пятницу проведут ночные стрельбы
13:58Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
13:42Более десяти тысяч боевиков потеряли ВСУ за неделю
13:35Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму
13:3187 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян
13:18Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность
13:04Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей
Лента новостейМолния