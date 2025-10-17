https://crimea.ria.ru/20251017/v-kharkovskoy-oblasti-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-1150252506.html
Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
Военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T12:14
2025-10-17T12:14
2025-10-17T12:36
министерство обороны рф
харьковская область
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:158:2248:1423_1920x0_80_0_0_6b190caa24ae2401186089a7848cbe44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны.Всего за неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта. Ранее на этой неделе сообщалось об освобождении Балагана, Московского и Новопавловки в Донбассе, Алексеевки в Днепропетровской области, Боровской Андреевки в Харьковская области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВОПутин назвал число российских военных в зоне СВОАрмия России продвигается вперед - хроники СВО
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:0:1897:1423_1920x0_80_0_0_4699377f35010a2407ce2ebfaa548329.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, харьковская область, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
12:14 17.10.2025 (обновлено: 12:36 17.10.2025)