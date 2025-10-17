https://crimea.ria.ru/20251017/v-kharkovskoy-oblasti-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-1150252506.html

Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях

Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях

Военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны.Всего за неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта. Ранее на этой неделе сообщалось об освобождении Балагана, Московского и Новопавловки в Донбассе, Алексеевки в Днепропетровской области, Боровской Андреевки в Харьковская области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВОПутин назвал число российских военных в зоне СВОАрмия России продвигается вперед - хроники СВО

