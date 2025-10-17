Рейтинг@Mail.ru
Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
Военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T12:14
2025-10-17T12:36
министерство обороны рф
харьковская область
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны.

"Российские войска освободили населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области", – говорится в сводке российского ведомства за период с 11 по 17 октября.

Всего за неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта. Ранее на этой неделе сообщалось об освобождении Балагана, Московского и Новопавловки в Донбассе, Алексеевки в Днепропетровской области, Боровской Андреевки в Харьковская области.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
Путин назвал число российских военных в зоне СВО
Армия России продвигается вперед - хроники СВО
харьковская область
министерство обороны рф, харьковская область, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях

Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях

12:14 17.10.2025 (обновлено: 12:36 17.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие армии России освободили два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны.
"Российские войска освободили населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области", – говорится в сводке российского ведомства за период с 11 по 17 октября.
Всего за неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта. Ранее на этой неделе сообщалось об освобождении Балагана, Московского и Новопавловки в Донбассе, Алексеевки в Днепропетровской области, Боровской Андреевки в Харьковская области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
Путин назвал число российских военных в зоне СВО
Армия России продвигается вперед - хроники СВО
 
Министерство обороны РФХарьковская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
