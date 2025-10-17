https://crimea.ria.ru/20251017/v-feodosii-v-pyatnitsu-provedut-nochnye-strelby-1150259067.html

В Феодосии в пятницу проведут ночные стрельбы

В Феодосии в пятницу проведут ночные стрельбы

В Феодосии в ночь на субботу будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы, сообщают в местной администрации. РИА Новости Крым, 17.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в ночь на субботу будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы, сообщают в местной администрации.Власти попросили жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове будет громко – причинаУ берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВАварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей

