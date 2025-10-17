Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии в пятницу проведут ночные стрельбы - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Феодосии в пятницу проведут ночные стрельбы
В Феодосии в пятницу проведут ночные стрельбы - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Феодосии в пятницу проведут ночные стрельбы
В Феодосии в ночь на субботу будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы, сообщают в местной администрации. РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в ночь на субботу будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы, сообщают в местной администрации.Власти попросили жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
В Феодосии в пятницу проведут ночные стрельбы

В Феодосии вечером в пятницу военные проведут учебные стрельбы в районе причала

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в ночь на субботу будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы, сообщают в местной администрации.
"Сегодня, 17 октября, в период с 20:00 до 22:00 в районе 4 причала будут проводиться учебные стрельбы", – говорится в публикации.
Власти попросили жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Лента новостейМолния