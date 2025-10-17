https://crimea.ria.ru/20251017/v-feodosii-v-pyatnitsu-provedut-nochnye-strelby-1150259067.html
В Феодосии в пятницу проведут ночные стрельбы
В Феодосии в пятницу проведут ночные стрельбы - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Феодосии в пятницу проведут ночные стрельбы
В Феодосии в ночь на субботу будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы, сообщают в местной администрации. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T14:40
2025-10-17T14:40
2025-10-17T14:40
крым
феодосия
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648247_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_055e311b4f3c7b76ebd14de7ce10665b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в ночь на субботу будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы, сообщают в местной администрации.Власти попросили жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове будет громко – причинаУ берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВАварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648247_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5846926c66769112e1996da860262c8e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Феодосии в пятницу проведут ночные стрельбы
В Феодосии вечером в пятницу военные проведут учебные стрельбы в районе причала