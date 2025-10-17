Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день
https://crimea.ria.ru/20251017/v-evpatorii-iz-za-pereboev-so-svetom-v-shkolakh-i-detsadakh-korotkiy-den-1150245274.html
В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день
В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день
В Евпатории из-за перебоев с подачей электроэнергии школы и детские сады в пятницу будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения... РИА Новости Крым, 17.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/81/1117548152_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_8deab27360e7a65014512ebaf4ed2e09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории из-за перебоев с подачей электроэнергии школы и детские сады в пятницу будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания. Об этом в пятницу утром сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.Когда ситуация стабилизируется, власти примут решение о полном учебном дне, о чем население будет оповещено дополнительно, заверил он.Ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщал, что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.
Новости
крым, новости крыма, евпатория, отключение электроэнергии в крыму, школа, детский сад, атака бпла на электроподстанции крыма
В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день

В Евпатории ввели режим краткосрочного пребывания детей в школах и детсадах в пятницу

07:57 17.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчебный класс. Архивное фото
Учебный класс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории из-за перебоев с подачей электроэнергии школы и детские сады в пятницу будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания. Об этом в пятницу утром сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.
"Уважаемые евпаторийцы! В связи с перебоями в подаче электроснабжения, которые влекут за собой обесточивание насосных станций и ограничение водоснабжения, сегодня школы и детские сады будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания", - написал он в своем Telegram-канале.
Когда ситуация стабилизируется, власти примут решение о полном учебном дне, о чем население будет оповещено дополнительно, заверил он.
Ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщал, что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.
