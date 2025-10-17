https://crimea.ria.ru/20251017/v-evpatorii-iz-za-pereboev-so-svetom-v-shkolakh-i-detsadakh-korotkiy-den-1150245274.html
В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день
В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день
В Евпатории из-за перебоев с подачей электроэнергии школы и детские сады в пятницу будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T07:57
2025-10-17T07:57
2025-10-17T09:48
крым
новости крыма
евпатория
отключение электроэнергии в крыму
школа
детский сад
атака бпла на электроподстанции крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/81/1117548152_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_8deab27360e7a65014512ebaf4ed2e09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории из-за перебоев с подачей электроэнергии школы и детские сады в пятницу будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания. Об этом в пятницу утром сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.Когда ситуация стабилизируется, власти примут решение о полном учебном дне, о чем население будет оповещено дополнительно, заверил он.Ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщал, что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/81/1117548152_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_bedbcea796e124d2afc4e5e25ecb2307.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, евпатория, отключение электроэнергии в крыму, школа, детский сад, атака бпла на электроподстанции крыма
В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день
В Евпатории ввели режим краткосрочного пребывания детей в школах и детсадах в пятницу
07:57 17.10.2025 (обновлено: 09:48 17.10.2025)