В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день

В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день

2025-10-17T07:57

2025-10-17T07:57

2025-10-17T09:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории из-за перебоев с подачей электроэнергии школы и детские сады в пятницу будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания. Об этом в пятницу утром сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.Когда ситуация стабилизируется, власти примут решение о полном учебном дне, о чем население будет оповещено дополнительно, заверил он.Ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщал, что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность

